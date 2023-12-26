На переезде автомобилистам пришлось простоять несколько часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Златоуста (Челябинская область) 26 декабря несколько часов простояли на железнодорожном переезде Чапаевского поселка. Как URA.RU рассказала председатель комитета территориального самоуправления (КТОС) «Седьмой жилучасток» Любовь Бабушкина, движение было перекрыто, автобусы вынуждены были пересаживать пассажиров.

«В девять часов смотрела приложение: автобусы не ходили. В полдень, примерно в 12 часов, шлагбаум подняли — машины смогли проехать», — сообщила URA.RU Бабушкина.

После сильного снегопада транспорт с трудом поднимается в гору. Причем, отметила Бабушкина, как в ту, так и в другую сторону. Седьмой жилучасток находится за Чапаевским поселком: добираться до него от центральной улицы Карла Маркса металлургического района больше 20 км.

Собеседница URA.RU пояснила, что обычно на линии работает четыре-пять автобусов. Утром 26 декабря один сломался. В начале смены транспорт пропустили, затем пути закрыли. Очевидцы сообщили, что железная дорога была полностью заметена.

Мэр Максим Пекарский заявил в своем telegram-канале, что основные силы коммунальщиков брошены на очистку дорог, пешеходных тротуаров и подходов к соцобъектам. Очистка частного сектора производится в заявительном порядке. Об этом необходимо позаботиться председателем КТОС. Бабушкина отметила, что утром коммунальные службы чистили дорогу, но ее быстро снова замело.

В 2022 году из-за долгого перекрытия автодороги на том же переезде в районе Чапаевского поселка водитель автобуса высадил пассажиров и уехал. Жителям три часа пришлось добираться домой пешком. К ситуации подключались сотрудники Златоустовской транспортной прокуратуры.

При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. К моменту публикации ответ не поступил.

В затор попали автобусы и легковые автомобили Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст» соцсети «ВКонтакте»

Переезд закрывается автоматически Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст» соцсети «ВКонтакте»