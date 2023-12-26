26 декабря 2023

Пермские власти потратят пять миллионов на покупку сервера

© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор
Сервер закупают через электронные торги Фото:

Министерство финансов Пермского края через электронные торги решило закупить новый сервер для хранения цифровых данных. Начальная и максимальная цена контракта составила пять миллионов рублей.

«Заказчик — министерство финансов Пермского края. Наименование объекта закупки — поставка сервера. Тип — стоечный, максимальное количество процессоров — две штуки. Начальная и максимальная цена контракта — пять миллионов рублей», — указано в техзадании в сервисе СБИС.

Согласно протоколу подведения итогов электронных торгов, на конкурс поступила заявка от единственного поставщика. Срок поставки товара заказчику составляет 10 дней с даты подписания контракта.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку серверов для хранения данных объявил Пермский пороховой завод. Причиной указан постоянный рост пользователей корпоративной информационной системы предприятия.

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Министерство финансов Пермского края через электронные торги решило закупить новый сервер для хранения цифровых данных. Начальная и максимальная цена контракта составила пять миллионов рублей. «Заказчик — министерство финансов Пермского края. Наименование объекта закупки — поставка сервера. Тип — стоечный, максимальное количество процессоров — две штуки. Начальная и максимальная цена контракта — пять миллионов рублей», — указано в техзадании в сервисе СБИС. Согласно протоколу подведения итогов электронных торгов, на конкурс поступила заявка от единственного поставщика. Срок поставки товара заказчику составляет 10 дней с даты подписания контракта. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку серверов для хранения данных объявил Пермский пороховой завод. Причиной указан постоянный рост пользователей корпоративной информационной системы предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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