Пермские власти потратят пять миллионов на покупку сервера

Министерство финансов Пермского края через электронные торги решило закупить новый сервер для хранения цифровых данных. Начальная и максимальная цена контракта составила пять миллионов рублей.
«Заказчик — министерство финансов Пермского края. Наименование объекта закупки — поставка сервера. Тип — стоечный, максимальное количество процессоров — две штуки. Начальная и максимальная цена контракта — пять миллионов рублей», — указано в техзадании в сервисе СБИС.
Согласно протоколу подведения итогов электронных торгов, на конкурс поступила заявка от единственного поставщика. Срок поставки товара заказчику составляет 10 дней с даты подписания контракта.
Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку серверов для хранения данных объявил Пермский пороховой завод. Причиной указан постоянный рост пользователей корпоративной информационной системы предприятия.
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