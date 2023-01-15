В Перми оборонный завод потратит миллионы на зарубежное оборудование

«Пермский пороховой завод» объявил конкурс на закупку серверов

Из-за роста числа пользователей завод закупает новые серверы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Оборонное предприятие «Пермский пороховой завод» ищет подрядчика для поставки двух серверов для хранения и обработки данных. Причиной указан постоянный рост пользователей корпоративной информационной системы. Начальная и максимальная цена контракта — более четырех миллионов рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной в сервисе электронных торгов «РТС-Тендер».

«В связи с постоянным ростом числа пользователей корпоративной инфосистемы и запуском новых инфосервисов на предприятии, исчерпаны физические ресурсы серверного сегмента. Для их наращивания выбраны серверы производства Huawei, так как на данный момент на предприятии уже собрано и функционирует оборудование этого производителя», — указано в обосновании к закупке.

В техзадании также уточняется, что товар должен иметь заводскую сборку и дату изготовления не ранее 2022 года. Участниками торгов могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Срок окончания подачи заявок — 19 января 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Пермский пороховой завод», выпускающий заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», серьезно расширяет штат. После визита на предприятие в августе 2022 года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, завод объявил о массовом наборе сотрудников и готовности трудоустроить сотни человек.