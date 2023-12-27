Книга «Слово пацана» стала самой продаваемой среди челябинцев

28 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Книга «Слово пацана» вошла в число бестселлеров Фото: Анна Майорова © URA.RU За последний месяц электронная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала самой продаваемой среди жителей Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», издание вошло в число бестселлеров за период с 28 ноября по 28 декабря. «Электронная книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х“ Роберта Гараева занимает первое место по продажам на „Литрес“ среди жителей Челябинской области. Изучался период с 28 ноября по 28 декабря», — сообщили URA.RU в книжном сервисе. В сравнении с аналогичным предыдущим периодом продажи подскочили в шесть раз. Аналитики сервиса заметили, что произведение вошло в топ-10 книг категории нон-фикшен за 2023 год. Компанию составили книга Ольги Примаченко «К себе нежно», «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Выбор» Эдит Евы Эгер. В списке бестселлеров за 12 месяцев также оказались «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди и другие произведения. Сериал вышел на сайте видеосервиса Wink 9 ноября. В нем рассказывается о позднем СССР и пореформенной России на сломе эпох. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт призвала не отворачиваться от поднятой проблематики, а обсудить ее в школах в рамках курса «Разговоры о главном». Продюсер киноэпопеи Дмитрий Табарчук прилетит в январе в Челябинск, чтобы посетить классные часы, пообщаться с детьми и педагогами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последний месяц электронная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала самой продаваемой среди жителей Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», издание вошло в число бестселлеров за период с 28 ноября по 28 декабря. «Электронная книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х“ Роберта Гараева занимает первое место по продажам на „Литрес“ среди жителей Челябинской области. Изучался период с 28 ноября по 28 декабря», — сообщили URA.RU в книжном сервисе. В сравнении с аналогичным предыдущим периодом продажи подскочили в шесть раз. Аналитики сервиса заметили, что произведение вошло в топ-10 книг категории нон-фикшен за 2023 год. Компанию составили книга Ольги Примаченко «К себе нежно», «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Выбор» Эдит Евы Эгер. В списке бестселлеров за 12 месяцев также оказались «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди и другие произведения. Сериал вышел на сайте видеосервиса Wink 9 ноября. В нем рассказывается о позднем СССР и пореформенной России на сломе эпох. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт призвала не отворачиваться от поднятой проблематики, а обсудить ее в школах в рамках курса «Разговоры о главном». Продюсер киноэпопеи Дмитрий Табарчук прилетит в январе в Челябинск, чтобы посетить классные часы, пообщаться с детьми и педагогами.