27 декабря 2023

Книга «Слово пацана» стала самой продаваемой среди челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "Остров 90-х". Екатеринбург, книги, чтение, книжный магазин
Книга «Слово пацана» вошла в число бестселлеров Фото:

За последний месяц электронная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала самой продаваемой среди жителей Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», издание вошло в число бестселлеров за период с 28 ноября по 28 декабря.

«Электронная книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х“ Роберта Гараева занимает первое место по продажам на „Литрес“ среди жителей Челябинской области. Изучался период с 28 ноября по 28 декабря», — сообщили URA.RU в книжном сервисе.

В сравнении с аналогичным предыдущим периодом продажи подскочили в шесть раз. Аналитики сервиса заметили, что произведение вошло в топ-10 книг категории нон-фикшен за 2023 год. Компанию составили книга Ольги Примаченко «К себе нежно», «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Выбор» Эдит Евы Эгер. В списке бестселлеров за 12 месяцев также оказались «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди и другие произведения.

Сериал вышел на сайте видеосервиса Wink 9 ноября. В нем рассказывается о позднем СССР и пореформенной России на сломе эпох. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт призвала не отворачиваться от поднятой проблематики, а обсудить ее в школах в рамках курса «Разговоры о главном». Продюсер киноэпопеи Дмитрий Табарчук прилетит в январе в Челябинск, чтобы посетить классные часы, пообщаться с детьми и педагогами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последний месяц электронная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала самой продаваемой среди жителей Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», издание вошло в число бестселлеров за период с 28 ноября по 28 декабря. «Электронная книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х“ Роберта Гараева занимает первое место по продажам на „Литрес“ среди жителей Челябинской области. Изучался период с 28 ноября по 28 декабря», — сообщили URA.RU в книжном сервисе. В сравнении с аналогичным предыдущим периодом продажи подскочили в шесть раз. Аналитики сервиса заметили, что произведение вошло в топ-10 книг категории нон-фикшен за 2023 год. Компанию составили книга Ольги Примаченко «К себе нежно», «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Выбор» Эдит Евы Эгер. В списке бестселлеров за 12 месяцев также оказались «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди и другие произведения. Сериал вышел на сайте видеосервиса Wink 9 ноября. В нем рассказывается о позднем СССР и пореформенной России на сломе эпох. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт призвала не отворачиваться от поднятой проблематики, а обсудить ее в школах в рамках курса «Разговоры о главном». Продюсер киноэпопеи Дмитрий Табарчук прилетит в январе в Челябинск, чтобы посетить классные часы, пообщаться с детьми и педагогами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...