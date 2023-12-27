Книга «Слово пацана» стала самой продаваемой среди челябинцев

За последний месяц электронная книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» стала самой продаваемой среди жителей Челябинской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», издание вошло в число бестселлеров за период с 28 ноября по 28 декабря.
«Электронная книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х“ Роберта Гараева занимает первое место по продажам на „Литрес“ среди жителей Челябинской области. Изучался период с 28 ноября по 28 декабря», — сообщили URA.RU в книжном сервисе.
В сравнении с аналогичным предыдущим периодом продажи подскочили в шесть раз. Аналитики сервиса заметили, что произведение вошло в топ-10 книг категории нон-фикшен за 2023 год. Компанию составили книга Ольги Примаченко «К себе нежно», «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, «Выбор» Эдит Евы Эгер. В списке бестселлеров за 12 месяцев также оказались «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди и другие произведения.
Сериал вышел на сайте видеосервиса Wink 9 ноября. В нем рассказывается о позднем СССР и пореформенной России на сломе эпох. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт призвала не отворачиваться от поднятой проблематики, а обсудить ее в школах в рамках курса «Разговоры о главном». Продюсер киноэпопеи Дмитрий Табарчук прилетит в январе в Челябинск, чтобы посетить классные часы, пообщаться с детьми и педагогами.
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