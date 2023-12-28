28 декабря 2023

Пермские военкоматы перевели на круглосуточное дежурство

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Сотрудники военкоматов отдыхать не будут Фото:

Сотрудники военкоматов в Пермском крае в новогодние каникулы будут дежурить круглосуточно. Это необходимо, как минимум для того, чтобы военнослужащие, которые пришли в отпуск, могли отметиться. Информацию об этом разместила администрация Карагайского муниципального округа.

«Военнослужащим, находящимся в отпуске на территории Карагайского округа, в новогодние выходные можно сделать отметку о прибытии-убытии, обратившись по тел. 8-950-44-76-005 или в Военном комиссариате по адресу: г. Верещагино ул. Октябрьская, 78. Работает круглосуточно», — говорится в сообщении мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало о графике работы поликлиник региона в праздничные дни. Будут работать и отделы ЗАГС, но только для регистрации смертей.

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Сотрудники военкоматов в Пермском крае в новогодние каникулы будут дежурить круглосуточно. Это необходимо, как минимум для того, чтобы военнослужащие, которые пришли в отпуск, могли отметиться. Информацию об этом разместила администрация Карагайского муниципального округа. «Военнослужащим, находящимся в отпуске на территории Карагайского округа, в новогодние выходные можно сделать отметку о прибытии-убытии, обратившись по тел. 8-950-44-76-005 или в Военном комиссариате по адресу: г. Верещагино ул. Октябрьская, 78. Работает круглосуточно», — говорится в сообщении мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о графике работы поликлиник региона в праздничные дни. Будут работать и отделы ЗАГС, но только для регистрации смертей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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