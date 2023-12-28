Пермские военкоматы перевели на круглосуточное дежурство

29 декабря 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники военкоматов отдыхать не будут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники военкоматов в Пермском крае в новогодние каникулы будут дежурить круглосуточно. Это необходимо, как минимум для того, чтобы военнослужащие, которые пришли в отпуск, могли отметиться. Информацию об этом разместила администрация Карагайского муниципального округа. «Военнослужащим, находящимся в отпуске на территории Карагайского округа, в новогодние выходные можно сделать отметку о прибытии-убытии, обратившись по тел. 8-950-44-76-005 или в Военном комиссариате по адресу: г. Верещагино ул. Октябрьская, 78. Работает круглосуточно», — говорится в сообщении мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о графике работы поликлиник региона в праздничные дни. Будут работать и отделы ЗАГС, но только для регистрации смертей.

Сотрудники военкоматов в Пермском крае в новогодние каникулы будут дежурить круглосуточно. Это необходимо, как минимум для того, чтобы военнослужащие, которые пришли в отпуск, могли отметиться. Информацию об этом разместила администрация Карагайского муниципального округа. «Военнослужащим, находящимся в отпуске на территории Карагайского округа, в новогодние выходные можно сделать отметку о прибытии-убытии, обратившись по тел. 8-950-44-76-005 или в Военном комиссариате по адресу: г. Верещагино ул. Октябрьская, 78. Работает круглосуточно», — говорится в сообщении мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о графике работы поликлиник региона в праздничные дни. Будут работать и отделы ЗАГС, но только для регистрации смертей.