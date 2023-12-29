На Среднем Урале начались поиски пропавшей женщины. Фото

В Екатеринбурге пропала 89-летняя пенсионерка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, снег, девушка, зима, перчатки, потеря, поиск
Поиски пенсионерки ведут волонтеры «ЛизаАлерт» Фото:

В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 89-летней Раисы Фридман. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Женщина невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в серую удлиненную дубленку, черные сапоги и берет. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой. Пенсионерка ушла выгуливать собаку и не вернулась. Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 89-летней Раисы Фридман. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Женщина невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в серую удлиненную дубленку, черные сапоги и берет. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой. Пенсионерка ушла выгуливать собаку и не вернулась. Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...