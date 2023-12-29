На Среднем Урале начались поиски пропавшей женщины. Фото

В Екатеринбурге пропала 89-летняя пенсионерка

29 декабря 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Поиски пенсионерки ведут волонтеры «ЛизаАлерт» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 89-летней Раисы Фридман. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Женщина невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в серую удлиненную дубленку, черные сапоги и берет. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой. Пенсионерка ушла выгуливать собаку и не вернулась. Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 89-летней Раисы Фридман. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Женщина невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в серую удлиненную дубленку, черные сапоги и берет. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ревде (Свердловская область) 14 декабря начались поиски 65-летней Людмилы Медведевой. Пенсионерка ушла выгуливать собаку и не вернулась. Последний раз женщину видели на улице Пугачева,162.