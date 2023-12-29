Пермской станции переливания крови сделали важный подарок на Новый год. Фото

В Перми станции переливания крови подарили автомобиль за пять млн рублей

30 декабря 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

В Перми появился новый автомобиль для сбора донорской крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минздрав Пермского края накануне Нового года подарил станции переливания крови новый автомобиль стоимостью пять миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении в группе краевого Минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Деньги на покупку машины — более пяти млн рублей были взяты из краевого бюджета. Данный автомобиль поможет выездной бригаде Пермской краевой станции переливания крови во время проведения выездных акций и Дней донора», — указано в сообщении представителей ведомства. Главврач региональной станции переливания крови Оксана Самовольникова отметила, что прежние машины уже исчерпали свой ресурс. Она добавила, что новый автомобиль оборудован всем необходимым, чтобы доставить бригаду специалистов до места, где будет проходить сбор донорской крови. Ранее в Пермском крае благотворительный фонд «Лукойл» подарил спецмашины больницам и инвалидные коляски детям с ограниченными возможностями здоровья. В Перми 21 машину и 30 инвалидных колясок вручили адресатам на площади перед Театром-Театром. Специалисты пермской краевой станции переливания крови смогут выезжать к донорам на новой спецмашине Фото: группа Минздрава Пермского края в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/minzdrav_permkrai

Минздрав Пермского края накануне Нового года подарил станции переливания крови новый автомобиль стоимостью пять миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении в группе краевого Минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Деньги на покупку машины — более пяти млн рублей были взяты из краевого бюджета. Данный автомобиль поможет выездной бригаде Пермской краевой станции переливания крови во время проведения выездных акций и Дней донора», — указано в сообщении представителей ведомства. Главврач региональной станции переливания крови Оксана Самовольникова отметила, что прежние машины уже исчерпали свой ресурс. Она добавила, что новый автомобиль оборудован всем необходимым, чтобы доставить бригаду специалистов до места, где будет проходить сбор донорской крови. Ранее в Пермском крае благотворительный фонд «Лукойл» подарил спецмашины больницам и инвалидные коляски детям с ограниченными возможностями здоровья. В Перми 21 машину и 30 инвалидных колясок вручили адресатам на площади перед Театром-Театром.