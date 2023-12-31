Шойгу поздравил участников СВО с Новым годом. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с праздником Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с Новым годом. Он отметил, что Россия показала свою непобедимость.

«Наша армия показала непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада. <…> Все планы противника благодаря мужеству и самоотверженному служению Родине российских военных пошли прахом», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее россиян с Новым годом поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении он также сделал акцент на роли военных. Однако обращение Путина было коротким. Почему так получилось — в материале URA.RU.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с Новым годом. Он отметил, что Россия показала свою непобедимость. «Наша армия показала непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада. <…> Все планы противника благодаря мужеству и самоотверженному служению Родине российских военных пошли прахом», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Ранее россиян с Новым годом поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении он также сделал акцент на роли военных. Однако обращение Путина было коротким. Почему так получилось — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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