Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с Новым годом. Он отметил, что Россия показала свою непобедимость.
«Наша армия показала непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада. <…> Все планы противника благодаря мужеству и самоотверженному служению Родине российских военных пошли прахом», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее россиян с Новым годом поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении он также сделал акцент на роли военных. Однако обращение Путина было коротким. Почему так получилось — в материале URA.RU.
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