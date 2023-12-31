Армия и оружие Шойгу поздравил участников СВО с Новым годом. Видео 31 декабря 2023 в 20:17 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с Новым годом. Он отметил, что Россия показала свою непобедимость. «Наша армия показала непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада. <…> Все планы противника благодаря мужеству и самоотверженному служению Родине российских военных пошли прахом», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Ранее россиян с Новым годом поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении он также сделал акцент на роли военных. Однако обращение Путина было коротким. Почему так получилось — в материале URA.RU. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил участников спецоперации с Новым годом. Он отметил, что Россия показала свою непобедимость. «Наша армия показала непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада. <…> Все планы противника благодаря мужеству и самоотверженному служению Родине российских военных пошли прахом», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Ранее россиян с Новым годом поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении он также сделал акцент на роли военных. Однако обращение Путина было коротким. Почему так получилось — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям