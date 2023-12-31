Почему новогоднее обращение Путина стало одним из самых коротких

Все самое главное президент вложил в слово «мы»

31 декабря 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в своем новогоднем обращении дал понять жителям России, что он не отделяет себя от народа, что для него все россияне — одна большая семья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поздравление Владимира Путина с новым 2024 годом стало одним из самых коротких, но содержательных. И даже акценты, на которых остановился президент РФ и о которых он говорил в течение уходящего года неоднократно, звучали по-новому. Главный итог 2023-го — народ России един, его не удалось расколоть. А сам Путин был и остается со своим народом — со своей семьей. В момент, когда Кремлевские куранты в Москве пробили 15 часов, жители самого дальнего региона России — Камчатки — уже встречали 2024 год. Как всегда, они первыми услышали новогоднее поздравление президента Путина. Соцопросы говорят о росте консолидации российского общества в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этом году, как и ранее, Путин традиционно обратился к жителям страны: «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья». Он сказал о том, что все «напряженно трудились и многое сделали». «Мы гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — заявил президент. Но главное объединяющее начало, по словам Путина, — это «судьба Отечества», «глубокое понимание высочайшей значимости исторического этапа» и «масштабных целей», понимание «колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый». «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — подчеркнул Путин. В 2023 году Владимир Путин использовал любую возможность лично вручить Звезды Героев России участникам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как и год назад, президент отдельно обратился к бойцам, которые находятся на передовой. Он еще раз обозначил свою позицию: все они — «наши герои», и вместе с ними «наши сердца». Весь российский народ гордится ими и восхищается их мужеством. «Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи. И никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — отметил российский лидер. Путин напомнил, что наступающий 2024-й объявлен в России Годом семьи. А семья — это, по его словам, дети, забота о родителях, уважение и любовь. «Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству. Из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы, многонациональный народ России. Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе, и это — самый надежный залог будущего России», — заявил Владимир Путин. Для Владимира Путина именно в новогоднюю ночь важно было вновь показать, что русский народ един, и это единство никому не удалось разрушить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мысль о том, что народ России — это одна большая семья, а Отечество — это общий для всех жителей страны дом, проходит через все поздравление Путина. При том, что обращение оказалось одним из самых коротких за все время. В 2022-м, когда Путин завершал сложный для страны год — год начала военной спецоперации на Украине, введения Западом против России почти 10 пакетов санкций, частичной мобилизации, присоединения новых территорий, ему понадобилось 883 слова, чтобы поддержать людей и дать надежду. То поздравление Путин записал, стоя рядом с военными, недавно вернувшимися с боевых заданий. На этот раз, чтобы сказать самое главное, президенту хватило всего 370 слов, а само поздравление вновь, как в прошлые годы, он записал на фоне Кремля — не просто политического центра, но сердца всей страны — так исторически сложилось. В этом обращении Путин 10 раз использовал местоимение «мы», тогда как год назад, когда его речь была вдвое длиннее, лишь семь. Он даже не упомянул тех, кто считает Россию врагом. Статья по теме Путин объяснил россиянам, что их ждет в 2023 году Завершая свое поздравление, Путин обратился к россиянам так же по-семейному: «Дорогие мои». Если посмотреть предыдущие новогодние обращения президента, чаще всего он использовал фразу «дорогие друзья». Но в этом году Путин подчеркнул, что он не отделяет себя от народа. Для него русский народ — это и есть семья, которую никому не удалось рассорить и расколоть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поздравление Владимира Путина с новым 2024 годом стало одним из самых коротких, но содержательных. И даже акценты, на которых остановился президент РФ и о которых он говорил в течение уходящего года неоднократно, звучали по-новому. Главный итог 2023-го — народ России един, его не удалось расколоть. А сам Путин был и остается со своим народом — со своей семьей. В момент, когда Кремлевские куранты в Москве пробили 15 часов, жители самого дальнего региона России — Камчатки — уже встречали 2024 год. Как всегда, они первыми услышали новогоднее поздравление президента Путина. В этом году, как и ранее, Путин традиционно обратился к жителям страны: «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья». Он сказал о том, что все «напряженно трудились и многое сделали». «Мы гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — заявил президент. Но главное объединяющее начало, по словам Путина, — это «судьба Отечества», «глубокое понимание высочайшей значимости исторического этапа» и «масштабных целей», понимание «колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый». «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Как и год назад, президент отдельно обратился к бойцам, которые находятся на передовой. Он еще раз обозначил свою позицию: все они — «наши герои», и вместе с ними «наши сердца». Весь российский народ гордится ими и восхищается их мужеством. «Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи. И никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — отметил российский лидер. Путин напомнил, что наступающий 2024-й объявлен в России Годом семьи. А семья — это, по его словам, дети, забота о родителях, уважение и любовь. «Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству. Мысль о том, что народ России — это одна большая семья, а Отечество — это общий для всех жителей страны дом, проходит через все поздравление Путина. При том, что обращение оказалось одним из самых коротких за все время. В 2022-м, когда Путин завершал сложный для страны год — год начала военной спецоперации на Украине, введения Западом против России почти 10 пакетов санкций, частичной мобилизации, присоединения новых территорий, ему понадобилось 883 слова, чтобы поддержать людей и дать надежду. То поздравление Путин записал, стоя рядом с военными, недавно вернувшимися с боевых заданий. На этот раз, чтобы сказать самое главное, президенту хватило всего 370 слов, а само поздравление вновь, как в прошлые годы, он записал на фоне Кремля — не просто политического центра, но сердца всей страны — так исторически сложилось. В этом обращении Путин 10 раз использовал местоимение «мы», тогда как год назад, когда его речь была вдвое длиннее, лишь семь. Он даже не упомянул тех, кто считает Россию врагом. Завершая свое поздравление, Путин обратился к россиянам так же по-семейному: «Дорогие мои». Если посмотреть предыдущие новогодние обращения президента, чаще всего он использовал фразу «дорогие друзья». Но в этом году Путин подчеркнул, что он не отделяет себя от народа. Для него русский народ — это и есть семья, которую никому не удалось рассорить и расколоть.