ВС РФ одним выстрелом уничтожили командный пункт ВСУ

06 января 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении с первого выстрела гаубицы Д-30 был уничтожен командный пункт ВСУ. Об отличившемся артиллерийском подразделении 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ. «Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился один из командных пунктов ВСУ и велось управление подразделениями. <…> Расчетом 122-мм гаубицы Д-30 с первого же выстрела командному пункту боевиков ВСУ было нанесено огневое поражение», — рассказали в ведомстве, передает РИА Новости. Поразить цель помогло ведение корректировки огня по блиндажу с воздуха. БПЛА в реальном времени передает координаты противника на пункт управления артиллерией. Ранее ВС РФ уничтожили пять мехбригад ВСУ на Купянском направлении, сообщает телеканал 360. Потери противника составили до 100 человек. ВСУ также лишились двух БМП, трех автомобилей, трех РСЗО Vampire чешского производства и РСЗО «Ольха».

На купянском направлении с первого выстрела гаубицы Д-30 был уничтожен командный пункт ВСУ. Об отличившемся артиллерийском подразделении 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ. «Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился один из командных пунктов ВСУ и велось управление подразделениями. <…> Расчетом 122-мм гаубицы Д-30 с первого же выстрела командному пункту боевиков ВСУ было нанесено огневое поражение», — рассказали в ведомстве, передает РИА Новости. Поразить цель помогло ведение корректировки огня по блиндажу с воздуха. БПЛА в реальном времени передает координаты противника на пункт управления артиллерией. Ранее ВС РФ уничтожили пять мехбригад ВСУ на Купянском направлении, сообщает телеканал 360. Потери противника составили до 100 человек. ВСУ также лишились двух БМП, трех автомобилей, трех РСЗО Vampire чешского производства и РСЗО «Ольха».