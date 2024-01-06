Челябинский губернатор Текслер с супругой посетил храм, где лично делал мозаику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строящийся Кафедральный собор Рождества Христова, где в предыдущий визит он своими руками выкладывал элементы мозаики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Текслер ознакомился с ходом строительно-монтажных работ Кафедрального собора Рождества Христова. В настоящее время ведется отделка нижнего храма: кладка мозаичных полов, росписи сводов, облицовка мрамором стен», — заявили в пресс-службе губернатора.
Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе.
Текслер посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.
Текслер проверил качество уложенной мозаики
Фото: пресс-служба губернатора
Текслер вместе с семьей отправился в храм Святого преподобного Сергия Радонежского
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строящийся Кафедральный собор Рождества Христова, где в предыдущий визит он своими руками выкладывал элементы мозаики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Текслер ознакомился с ходом строительно-монтажных работ Кафедрального собора Рождества Христова. В настоящее время ведется отделка нижнего храма: кладка мозаичных полов, росписи сводов, облицовка мрамором стен», — заявили в пресс-службе губернатора. Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе. Текслер посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.