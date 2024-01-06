06 января 2024

Челябинский губернатор Текслер с супругой посетил храм, где лично делал мозаику

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспись алтаря кафедрального собора Рождества Христова. Челябинск, храм, фрески, кафедральный собор
Со временем в храме будет обустроена смотровая площадка Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строящийся Кафедральный собор Рождества Христова, где в предыдущий визит он своими руками выкладывал элементы мозаики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Текслер ознакомился с ходом строительно-монтажных работ Кафедрального собора Рождества Христова. В настоящее время ведется отделка нижнего храма: кладка мозаичных полов, росписи сводов, облицовка мрамором стен», — заявили в пресс-службе губернатора.

Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе.

Текслер посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.

Текслер проверил качество уложенной мозаики
Текслер проверил качество уложенной мозаики
Фото:
Текслер вместе с семьей отправился в храм Святого преподобного Сергия Радонежского
Текслер вместе с семьей отправился в храм Святого преподобного Сергия Радонежского
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строящийся Кафедральный собор Рождества Христова, где в предыдущий визит он своими руками выкладывал элементы мозаики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Текслер ознакомился с ходом строительно-монтажных работ Кафедрального собора Рождества Христова. В настоящее время ведется отделка нижнего храма: кладка мозаичных полов, росписи сводов, облицовка мрамором стен», — заявили в пресс-службе губернатора. Храм является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста высота составила почти 74 метра. По завершению строительства и отделочных работ Христорождественский собор станет самым вместительным храмом в регионе. Текслер посещал строительство Кафедрального собора осенью 2022 года. Тогда строители предложили губернатору взять инструмент и своими руками наклеил мозаику на фасаде будущего храма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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