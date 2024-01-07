07 января 2024

Автор песни «По полюшку» обвинила Успенскую в воровстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Успенская предоставила Лапиной договор на разрешение исполнения песни с несуществующими данными паспорта Фото:

У певицы Любови Успенской не было разрешения на исполнение композиции «По полюшку» в новогоднем эфире программы «Три Аккорда». Хотя артистка заявила, что якобы подписала договор, в нем был указан паспорт с несуществующими данными, заявила автор песни «По полюшку» Наталья Лапина.

«Никакого легального договора с ее существующим паспортом нет. Успенская, кстати, умудрилась забрать у меня еще одну песню, которую я ей якобы продала за три тысячи рублей», — передает MK.RU слова Лапиной. Автор песни отметила, что еще несколько лет назад запретила исполнять «По полюшку». Она добавила, что в скором времени направит певице досудебную претензию, а позже обратится в суд.

По словам Лапиной, вторая незаконно исполненная Успенской песня — «Под небом пьяным». Певица уже дала письменную расписку, что ей не продавали этот хит, и долго извинялась.

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У певицы Любови Успенской не было разрешения на исполнение композиции «По полюшку» в новогоднем эфире программы «Три Аккорда». Хотя артистка заявила, что якобы подписала договор, в нем был указан паспорт с несуществующими данными, заявила автор песни «По полюшку» Наталья Лапина. «Никакого легального договора с ее существующим паспортом нет. Успенская, кстати, умудрилась забрать у меня еще одну песню, которую я ей якобы продала за три тысячи рублей», — передает MK.RU слова Лапиной. Автор песни отметила, что еще несколько лет назад запретила исполнять «По полюшку». Она добавила, что в скором времени направит певице досудебную претензию, а позже обратится в суд. По словам Лапиной, вторая незаконно исполненная Успенской песня — «Под небом пьяным». Певица уже дала письменную расписку, что ей не продавали этот хит, и долго извинялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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