Аналитики назвали самые популярные у жителей ХМАО места отдыха в Тюмени

Жители ХМАО провели январские каникулы на термальных курортах в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
В новогодние каникулы югорчане ездили отдыхать на горячие источники в Тюмень Фото:

Одним из самых популярных мест для отдыха зимой у жителей ХМАО остается термальный курорт в Тюмени. В январские каникулы на горячих источниках побывало на 23% больше югорчан, чем в прошлом году за этот же период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Мегафона.

«Югра третий год под ряд занимает первую строку в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты соседнего региона. В новогодние праздники на них отдохнули еще на 23% больше северян, чем годом ранее», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне ездили в Тюмень в праздничные ноябрьские выходные, чтобы не тратить время на дорогу. Они отдыхали на горячих источниках.

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Одним из самых популярных мест для отдыха зимой у жителей ХМАО остается термальный курорт в Тюмени. В январские каникулы на горячих источниках побывало на 23% больше югорчан, чем в прошлом году за этот же период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Мегафона. «Югра третий год под ряд занимает первую строку в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты соседнего региона. В новогодние праздники на них отдохнули еще на 23% больше северян, чем годом ранее», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне ездили в Тюмень в праздничные ноябрьские выходные, чтобы не тратить время на дорогу. Они отдыхали на горячих источниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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