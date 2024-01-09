Аналитики назвали самые популярные у жителей ХМАО места отдыха в Тюмени

Жители ХМАО провели январские каникулы на термальных курортах в Тюмени

09 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В новогодние каникулы югорчане ездили отдыхать на горячие источники в Тюмень Фото: Размик Закарян © URA.RU Одним из самых популярных мест для отдыха зимой у жителей ХМАО остается термальный курорт в Тюмени. В январские каникулы на горячих источниках побывало на 23% больше югорчан, чем в прошлом году за этот же период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Мегафона.



«Югра третий год под ряд занимает первую строку в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты соседнего региона. В новогодние праздники на них отдохнули еще на 23% больше северян, чем годом ранее», — рассказали в пресс-службе.



Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне ездили в Тюмень в праздничные ноябрьские выходные, чтобы не тратить время на дорогу. Они отдыхали на горячих источниках.

Одним из самых популярных мест для отдыха зимой у жителей ХМАО остается термальный курорт в Тюмени. В январские каникулы на горячих источниках побывало на 23% больше югорчан, чем в прошлом году за этот же период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Мегафона. «Югра третий год под ряд занимает первую строку в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты соседнего региона. В новогодние праздники на них отдохнули еще на 23% больше северян, чем годом ранее», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне ездили в Тюмень в праздничные ноябрьские выходные, чтобы не тратить время на дорогу. Они отдыхали на горячих источниках.