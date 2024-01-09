Руководителем пермского института Росгвардии назначили полковника из Калининграда

Новым руководителем пермского института Росгвардии стал полковник Сиволапов

09 января 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Нового руководителя института Росгвардии поздравили с назначением Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым руководителем Пермского военного института войск национальной гвардии РФ стал полковник Филипп Сиволапов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. С 2019 года Сиволапов возглавлял войсковую часть Росгвардии в Калининграде. «В институте прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению руководителя и началу второго семестра обучения. Главой учебного заведения стал полковник Филипп Сиволапов, его поздравили с назначением на должность», — указано на сайте ведомства. Как указано в открытых данных, Сиволапов возглавлял войсковую часть № 2659 Росгвардии в Калининграде с 2019 года. Прежний руководитель института Евгений Русанов покинул должность в сентябре 2023 года. Его временно заменял замначальника института, полковник Юрий Стовбун.

Новым руководителем Пермского военного института войск национальной гвардии РФ стал полковник Филипп Сиволапов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. С 2019 года Сиволапов возглавлял войсковую часть Росгвардии в Калининграде. «В институте прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению руководителя и началу второго семестра обучения. Главой учебного заведения стал полковник Филипп Сиволапов, его поздравили с назначением на должность», — указано на сайте ведомства. Как указано в открытых данных, Сиволапов возглавлял войсковую часть № 2659 Росгвардии в Калининграде с 2019 года. Прежний руководитель института Евгений Русанов покинул должность в сентябре 2023 года. Его временно заменял замначальника института, полковник Юрий Стовбун.