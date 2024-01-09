09 января 2024

Руководителем пермского института Росгвардии назначили полковника из Калининграда

Новым руководителем пермского института Росгвардии стал полковник Сиволапов
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, росгвардия, курсант пви
Нового руководителя института Росгвардии поздравили с назначением Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым руководителем Пермского военного института войск национальной гвардии РФ стал полковник Филипп Сиволапов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. С 2019 года Сиволапов возглавлял войсковую часть Росгвардии в Калининграде.

«В институте прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению руководителя и началу второго семестра обучения. Главой учебного заведения стал полковник Филипп Сиволапов, его поздравили с назначением на должность», — указано на сайте ведомства. Как указано в открытых данных, Сиволапов возглавлял войсковую часть № 2659 Росгвардии в Калининграде с 2019 года.

Прежний руководитель института Евгений Русанов покинул должность в сентябре 2023 года. Его временно заменял замначальника института, полковник Юрий Стовбун.

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Новым руководителем Пермского военного института войск национальной гвардии РФ стал полковник Филипп Сиволапов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. С 2019 года Сиволапов возглавлял войсковую часть Росгвардии в Калининграде. «В институте прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению руководителя и началу второго семестра обучения. Главой учебного заведения стал полковник Филипп Сиволапов, его поздравили с назначением на должность», — указано на сайте ведомства. Как указано в открытых данных, Сиволапов возглавлял войсковую часть № 2659 Росгвардии в Калининграде с 2019 года. Прежний руководитель института Евгений Русанов покинул должность в сентябре 2023 года. Его временно заменял замначальника института, полковник Юрий Стовбун.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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