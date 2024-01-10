Челябинский УФАС запретил рекламу клиники, предлагавшей лечить артроз уколом

© Служба новостей «URA.RU»
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За рекламу артроза одним уколом клиника понесет административную ответственность Фото:

Челябинский УФАС запретил телевизионную рекламу клиники «Доктор Ост», предлагавшую вылечить артроз одним уколом вместо протеза. Как сообщили пресс-службе ведомства, клинике предписано прекратить трансляцию ролика.

«Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу медицинского центра „Доктор Ост“. Клинике предписано прекратить распространение рекламного ролика», — заявили в УФАС.

Обещание вылечить артроз одной инъекцией признали недостоверным. Впечатление о том, что заболевание вылечивается в ходе единственной процедуры, ложно. На это указали эксперты регионального минздрава, Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета.

В УФАС добавили, что в ролике сообщалось об эффективном лечении пациента в конкретном случае. При этом закон о рекламе запрещает рассказывать о конкретных ситуациях с излечением в результате применения объекта рекламирования.

Клинику привлекут к административной ответственности. При подготовке материала URA.RU направило запрос в медучреждение, оставшийся к моменту публикации без ответа.

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Челябинский УФАС запретил телевизионную рекламу клиники «Доктор Ост», предлагавшую вылечить артроз одним уколом вместо протеза. Как сообщили пресс-службе ведомства, клинике предписано прекратить трансляцию ролика. «Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу медицинского центра „Доктор Ост“. Клинике предписано прекратить распространение рекламного ролика», — заявили в УФАС. Обещание вылечить артроз одной инъекцией признали недостоверным. Впечатление о том, что заболевание вылечивается в ходе единственной процедуры, ложно. На это указали эксперты регионального минздрава, Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета. В УФАС добавили, что в ролике сообщалось об эффективном лечении пациента в конкретном случае. При этом закон о рекламе запрещает рассказывать о конкретных ситуациях с излечением в результате применения объекта рекламирования. Клинику привлекут к административной ответственности. При подготовке материала URA.RU направило запрос в медучреждение, оставшийся к моменту публикации без ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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