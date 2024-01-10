Челябинский УФАС запретил рекламу клиники, предлагавшей лечить артроз уколом

За рекламу артроза одним уколом клиника понесет административную ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский УФАС запретил телевизионную рекламу клиники «Доктор Ост», предлагавшую вылечить артроз одним уколом вместо протеза. Как сообщили пресс-службе ведомства, клинике предписано прекратить трансляцию ролика.

«Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу медицинского центра „Доктор Ост“. Клинике предписано прекратить распространение рекламного ролика», — заявили в УФАС.

Обещание вылечить артроз одной инъекцией признали недостоверным. Впечатление о том, что заболевание вылечивается в ходе единственной процедуры, ложно. На это указали эксперты регионального минздрава, Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета.

В УФАС добавили, что в ролике сообщалось об эффективном лечении пациента в конкретном случае. При этом закон о рекламе запрещает рассказывать о конкретных ситуациях с излечением в результате применения объекта рекламирования.

Клинику привлекут к административной ответственности. При подготовке материала URA.RU направило запрос в медучреждение, оставшийся к моменту публикации без ответа.