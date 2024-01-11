Задержанный ФСБ топ-менеджер госструктуры в Челябинске остался в СИЗО

11 января 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Евгений Кузнецов пытался заменить меру пресечения на более мягкую Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в коррупции главный инженер ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгений Кузнецов не смог оспорить решение о продлении своего срока в СИЗО. Как сообщили URA.RU 11 января в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до середины февраля. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Евгения Кузнецова. Постановление Центрального райсуда от 8 декабря 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Кузнецова просила суд избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения. По мнению адвоката, Кузнецова можно было отправить под домашний арест. Однако, суд оставил жалобу без удовлетворения. Это уже не первая попытка юристов, представляющих интересы Кузнецова в суде, вытащить своего клиента из-за решетки. Однако все их усилия пока остаются без результата. Кузнецова задержали сотрудники УФСБ по региону в середине октября прошлого года. Изначально ему инкриминировалась статья лишь о получении взяток. Однако после выяснилось, что он не только принимал, но и отдавал деньги другим. По версии следствия, Кузнецову платили представители коммерческих организаций. За это он помогал им получать выгодные для них контракты, принимал по факту невыполненные работы. Точная сумма взяток, как и компании, с которыми сотрудничал инженер, официально не названы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный сотрудниками ФСБ по обвинению в коррупции главный инженер ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгений Кузнецов не смог оспорить решение о продлении своего срока в СИЗО. Как сообщили URA.RU 11 января в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до середины февраля. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Евгения Кузнецова. Постановление Центрального райсуда от 8 декабря 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Кузнецова просила суд избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения. По мнению адвоката, Кузнецова можно было отправить под домашний арест. Однако, суд оставил жалобу без удовлетворения. Это уже не первая попытка юристов, представляющих интересы Кузнецова в суде, вытащить своего клиента из-за решетки. Однако все их усилия пока остаются без результата. Кузнецова задержали сотрудники УФСБ по региону в середине октября прошлого года. Изначально ему инкриминировалась статья лишь о получении взяток. Однако после выяснилось, что он не только принимал, но и отдавал деньги другим. По версии следствия, Кузнецову платили представители коммерческих организаций. За это он помогал им получать выгодные для них контракты, принимал по факту невыполненные работы. Точная сумма взяток, как и компании, с которыми сотрудничал инженер, официально не названы.