«Интерфакс»: Россия запретит экспорт бензина после аварии на НПЗ «ЛУКОЙЛа»

15 января 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Авария на НПЗ произошла 12 января Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство России рассматривает возможность запрета экспорта бензина после аварии на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтезе» (НОРСИ). Об этом сообщают источники издания «Интерфакс». «[В правительстве] вновь обсуждается вариант временного запрета экспорта бензинов. <…> В Минэнерго отмечают, что такая возможность сохраняется и может быть применена в случае необходимости. Один из источников говорит, что уже готовится нормативный акт о введении запрета на экспорт бензинов», — передает «Интерфакс» информацию от источников. При этом правительство ранее сообщило, что объемы экспорта будут уменьшены, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке. Еще информаторы передают, что «ЛУКОЙЛ» обратилась к Минэнерго, чтобы скорректировать график производства. Также компания попросила пересмотреть объемы биржевых продаж. Ранее источники газеты «Коммерсант» связали аварию на НОРСИ с последствием западных санкций. Они отметили, что компания стала первой крупной жертвой ограничений. Нижегородский НПЗ — ключевой объект для обеспечения Московского региона. Нефтепродукты поставлялись по трубопроводу, однако после аварии идут партии с других НПЗ по железной дороге. Это, скорее всего, спровоцирует рост цен на топливо. НПЗ «ЛУКОЙЛа» перестал работать 12 января из-за аварии. В компании заявили, что ведутся восстановительные работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России рассматривает возможность запрета экспорта бензина после аварии на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтезе» (НОРСИ). Об этом сообщают источники издания «Интерфакс». «[В правительстве] вновь обсуждается вариант временного запрета экспорта бензинов. <…> В Минэнерго отмечают, что такая возможность сохраняется и может быть применена в случае необходимости. Один из источников говорит, что уже готовится нормативный акт о введении запрета на экспорт бензинов», — передает «Интерфакс» информацию от источников. При этом правительство ранее сообщило, что объемы экспорта будут уменьшены, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке. Еще информаторы передают, что «ЛУКОЙЛ» обратилась к Минэнерго, чтобы скорректировать график производства. Также компания попросила пересмотреть объемы биржевых продаж. Ранее источники газеты «Коммерсант» связали аварию на НОРСИ с последствием западных санкций. Они отметили, что компания стала первой крупной жертвой ограничений. Нижегородский НПЗ — ключевой объект для обеспечения Московского региона. Нефтепродукты поставлялись по трубопроводу, однако после аварии идут партии с других НПЗ по железной дороге. Это, скорее всего, спровоцирует рост цен на топливо. НПЗ «ЛУКОЙЛа» перестал работать 12 января из-за аварии. В компании заявили, что ведутся восстановительные работы.