«Интерфакс»: Россия запретит экспорт бензина после аварии на НПЗ «ЛУКОЙЛа»

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Авария на НПЗ произошла 12 января Фото:

Правительство России рассматривает возможность запрета экспорта бензина после аварии на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтезе» (НОРСИ). Об этом сообщают источники издания «Интерфакс».

«[В правительстве] вновь обсуждается вариант временного запрета экспорта бензинов. <…> В Минэнерго отмечают, что такая возможность сохраняется и может быть применена в случае необходимости. Один из источников говорит, что уже готовится нормативный акт о введении запрета на экспорт бензинов», — передает «Интерфакс» информацию от источников. При этом правительство ранее сообщило, что объемы экспорта будут уменьшены, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке.

Еще информаторы передают, что «ЛУКОЙЛ» обратилась к Минэнерго, чтобы скорректировать график производства. Также компания попросила пересмотреть объемы биржевых продаж.

Ранее источники газеты «Коммерсант» связали аварию на НОРСИ с последствием западных санкций. Они отметили, что компания стала первой крупной жертвой ограничений.

Нижегородский НПЗ — ключевой объект для обеспечения Московского региона. Нефтепродукты поставлялись по трубопроводу, однако после аварии идут партии с других НПЗ по железной дороге. Это, скорее всего, спровоцирует рост цен на топливо. НПЗ «ЛУКОЙЛа» перестал работать 12 января из-за аварии. В компании заявили, что ведутся восстановительные работы.

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Правительство России рассматривает возможность запрета экспорта бензина после аварии на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтезе» (НОРСИ). Об этом сообщают источники издания «Интерфакс». «[В правительстве] вновь обсуждается вариант временного запрета экспорта бензинов. <…> В Минэнерго отмечают, что такая возможность сохраняется и может быть применена в случае необходимости. Один из источников говорит, что уже готовится нормативный акт о введении запрета на экспорт бензинов», — передает «Интерфакс» информацию от источников. При этом правительство ранее сообщило, что объемы экспорта будут уменьшены, чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке. Еще информаторы передают, что «ЛУКОЙЛ» обратилась к Минэнерго, чтобы скорректировать график производства. Также компания попросила пересмотреть объемы биржевых продаж. Ранее источники газеты «Коммерсант» связали аварию на НОРСИ с последствием западных санкций. Они отметили, что компания стала первой крупной жертвой ограничений. Нижегородский НПЗ — ключевой объект для обеспечения Московского региона. Нефтепродукты поставлялись по трубопроводу, однако после аварии идут партии с других НПЗ по железной дороге. Это, скорее всего, спровоцирует рост цен на топливо. НПЗ «ЛУКОЙЛа» перестал работать 12 января из-за аварии. В компании заявили, что ведутся восстановительные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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