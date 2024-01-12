«Лукойл» сообщил об инциденте на заводе в Нижегородской области

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановил работу одной установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.
«В связи с инцидентом на технологической установке ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ ее работа временно остановлена», —
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, другая востребованная на рынке продукция.
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