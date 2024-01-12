Происшествия «Лукойл» сообщил об инциденте на заводе в Нижегородской области 12 января 2024 в 18:45 Размер текста - 17 + Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу одной установки из-за инцидента Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановил работу одной установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте. «В связи с инцидентом на технологической установке ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ ее работа временно остановлена», — говорится в сообщении. Какой именно инцидент был — пока не раскрывается. «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, другая востребованная на рынке продукция. «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановил работу одной установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте. «В связи с инцидентом на технологической установке ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ ее работа временно остановлена», — говорится в сообщении. Какой именно инцидент был — пока не раскрывается. «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, другая востребованная на рынке продукция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям