«Лукойл» сообщил об инциденте на заводе в Нижегородской области

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Стройка. Нижневартовск , лукойл
Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу одной установки из-за инцидента Фото:

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановил работу одной установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

«В связи с инцидентом на технологической установке ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ ее работа временно остановлена», — говорится в сообщении. Какой именно инцидент был — пока не раскрывается.

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, другая востребованная на рынке продукция.

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«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановил работу одной установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте. «В связи с инцидентом на технологической установке ООО „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ ее работа временно остановлена», — говорится в сообщении. Какой именно инцидент был — пока не раскрывается. «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Предприятие выпускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, другая востребованная на рынке продукция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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