Жители Челябинска пожаловались на заваленные остановки после расчистки снега

16 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

После начала расчистки снега на остановках появились навалы и сугробы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена В микрорайоне «Тополиная аллея» Челябинска 16 января после расчистки появились кучи снега и завалы на обочинах и остановках. Кадрами с Академика Королева с URA.RU поделился читатель. «После снегопадов автобусы могли останавливаться только на ближайшей полосе дороги. Сегодня остановку и проезжую часть почистили. Оставили кучи снега и снежный навал в два раза выше человеческого роста», — сообщил URA.RU читатель. На видео грязные сугробы расположили вдоль обочины, а снежная куча заблокировала часть прохода к транспорту. Читатель поделился и видео, снятым в конце декабря 2023 года. Тогда последствием снегопадов стал заснеженный карман остановки. По его словам, автобусам приходилось высаживать пассажиров не съезжая с крайней полосы дороги. Неделей ранее огромные сугробы после расчистки появились и на пешеходной улице Кирова. С 8 января Челябинск стоит в десятибалльных пробках. Часть маршрутов изменили из-за невозможности проехать по заснеженным улицам. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе. Кроме проблем на дорогах трудности с общественным транспортом появились и из-за высокой заболеваемости среди водителей автобусов. Мэр поблагодарила челябинцев за терпение.

В микрорайоне «Тополиная аллея» Челябинска 16 января после расчистки появились кучи снега и завалы на обочинах и остановках. Кадрами с Академика Королева с URA.RU поделился читатель. «После снегопадов автобусы могли останавливаться только на ближайшей полосе дороги. Сегодня остановку и проезжую часть почистили. Оставили кучи снега и снежный навал в два раза выше человеческого роста», — сообщил URA.RU читатель. На видео грязные сугробы расположили вдоль обочины, а снежная куча заблокировала часть прохода к транспорту. Читатель поделился и видео, снятым в конце декабря 2023 года. Тогда последствием снегопадов стал заснеженный карман остановки. По его словам, автобусам приходилось высаживать пассажиров не съезжая с крайней полосы дороги. Неделей ранее огромные сугробы после расчистки появились и на пешеходной улице Кирова. С 8 января Челябинск стоит в десятибалльных пробках. Часть маршрутов изменили из-за невозможности проехать по заснеженным улицам. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе. Кроме проблем на дорогах трудности с общественным транспортом появились и из-за высокой заболеваемости среди водителей автобусов. Мэр поблагодарила челябинцев за терпение.