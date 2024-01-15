15 января 2024

Жители Челябинска пожаловались на заваленные остановки после расчистки снега

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После начала расчистки снега на остановках появились навалы и сугробы Фото:
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В микрорайоне «Тополиная аллея» Челябинска 16 января после расчистки появились кучи снега и завалы на обочинах и остановках. Кадрами с Академика Королева с URA.RU поделился читатель.

«После снегопадов автобусы могли останавливаться только на ближайшей полосе дороги. Сегодня остановку и проезжую часть почистили. Оставили кучи снега и снежный навал в два раза выше человеческого роста», — сообщил URA.RU читатель.

На видео грязные сугробы расположили вдоль обочины, а снежная куча заблокировала часть прохода к транспорту. Читатель поделился и видео, снятым в конце декабря 2023 года. Тогда последствием снегопадов стал заснеженный карман остановки. По его словам, автобусам приходилось высаживать пассажиров не съезжая с крайней полосы дороги.

Неделей ранее огромные сугробы после расчистки появились и на пешеходной улице Кирова. С 8 января Челябинск стоит в десятибалльных пробках. Часть маршрутов изменили из-за невозможности проехать по заснеженным улицам. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе. Кроме проблем на дорогах трудности с общественным транспортом появились и из-за высокой заболеваемости среди водителей автобусов. Мэр поблагодарила челябинцев за терпение.

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В микрорайоне «Тополиная аллея» Челябинска 16 января после расчистки появились кучи снега и завалы на обочинах и остановках. Кадрами с Академика Королева с URA.RU поделился читатель. «После снегопадов автобусы могли останавливаться только на ближайшей полосе дороги. Сегодня остановку и проезжую часть почистили. Оставили кучи снега и снежный навал в два раза выше человеческого роста», — сообщил URA.RU читатель. На видео грязные сугробы расположили вдоль обочины, а снежная куча заблокировала часть прохода к транспорту. Читатель поделился и видео, снятым в конце декабря 2023 года. Тогда последствием снегопадов стал заснеженный карман остановки. По его словам, автобусам приходилось высаживать пассажиров не съезжая с крайней полосы дороги. Неделей ранее огромные сугробы после расчистки появились и на пешеходной улице Кирова. С 8 января Челябинск стоит в десятибалльных пробках. Часть маршрутов изменили из-за невозможности проехать по заснеженным улицам. Миндортранс после инспекции подтвердил проблемы, возникшие в городе. Кроме проблем на дорогах трудности с общественным транспортом появились и из-за высокой заболеваемости среди водителей автобусов. Мэр поблагодарила челябинцев за терпение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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