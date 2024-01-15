На пожарах в Челябинске погибло два человека. Видео

16 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пожарные оперативно ликвидировали возгорания Фото: Илья Московец © URA.RU За утро 16 января в Челябинске на пожарах погибло двое мужчин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в обоих случаях площадь пожара была небольшой. Однако несоблюдение мер безопасности привело к тяжким последствиям. «Около девяти часов утра огнеборцы ликвидировали возгорание в квартире жилого дома по улице 1-го Спутника. Проникнув в горящую квартиру, пожарные обнаружили на диване мужчину без признаков жизни. Далее, в одиннадцатом часу поступил вызов на улицу Танкистов. Горели вещи в одной из комнат квартиры на третьем этаже. Внутри обнаружен мужчина, которого сотрудники МЧС незамедлительно вынесли на свежий воздух. К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что на обоих адресах возгорание было оперативно ликвидировано. На улице Танкистов жильцов эвакуировали из здания. 12 человек самостоятельно покинули помещения. Еще шестерых пожарные вывели из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. «В причинах ЧП предстоит разобраться специалистам отделения дознания. Только соблюдение элементарных мер безопасности позволит сохранить жизнь и имущество», — напомнили в пресс-службе ведомства.

За утро 16 января в Челябинске на пожарах погибло двое мужчин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в обоих случаях площадь пожара была небольшой. Однако несоблюдение мер безопасности привело к тяжким последствиям. «Около девяти часов утра огнеборцы ликвидировали возгорание в квартире жилого дома по улице 1-го Спутника. Проникнув в горящую квартиру, пожарные обнаружили на диване мужчину без признаков жизни. Далее, в одиннадцатом часу поступил вызов на улицу Танкистов. Горели вещи в одной из комнат квартиры на третьем этаже. Внутри обнаружен мужчина, которого сотрудники МЧС незамедлительно вынесли на свежий воздух. К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что на обоих адресах возгорание было оперативно ликвидировано. На улице Танкистов жильцов эвакуировали из здания. 12 человек самостоятельно покинули помещения. Еще шестерых пожарные вывели из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. «В причинах ЧП предстоит разобраться специалистам отделения дознания. Только соблюдение элементарных мер безопасности позволит сохранить жизнь и имущество», — напомнили в пресс-службе ведомства.