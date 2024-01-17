Какие автомобили чаще всего угоняют в Перми

В Перми чаще всего угоняют южнокорейские и немецкие автомобили

18 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Hyundai и Kia угоняют чаще других автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2023 году в Перми злоумышленники проявили интерес к автомобилям южнокорейских и немецких брендов. В большинстве случаев угоняют Hyundai и Kia, рассказали URA.RU в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование». «Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Hyundai. На втором месте по популярности у преступников оказались автомобили Kia. На третьем месте — Mercedes-Benz представительского класса», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в рейтинге учитывали новые автомобили и модели с небольшим пробегом, которые застрахованы по каско. По статистике МВД количество угонов в 2023 году снизилось на 22,9%. Аналитики «Группы Ренессанс страхование» добавили, что чаще всего автомобили угоняют в Москве, затем идет Санкт-Петербург, а на третьем месте — Екатеринбург. Украденные машины не всегда перепродают. Часто встречались случаи, когда автомобили разбирали на запчасти и продавали их.

В 2023 году в Перми злоумышленники проявили интерес к автомобилям южнокорейских и немецких брендов. В большинстве случаев угоняют Hyundai и Kia, рассказали URA.RU в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование». «Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Hyundai. На втором месте по популярности у преступников оказались автомобили Kia. На третьем месте — Mercedes-Benz представительского класса», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в рейтинге учитывали новые автомобили и модели с небольшим пробегом, которые застрахованы по каско. По статистике МВД количество угонов в 2023 году снизилось на 22,9%. Аналитики «Группы Ренессанс страхование» добавили, что чаще всего автомобили угоняют в Москве, затем идет Санкт-Петербург, а на третьем месте — Екатеринбург. Украденные машины не всегда перепродают. Часто встречались случаи, когда автомобили разбирали на запчасти и продавали их.