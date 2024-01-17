17 января 2024

Какие автомобили чаще всего угоняют в Перми

В Перми чаще всего угоняют южнокорейские и немецкие автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульная машина. Екатеринбург, водитель, руль, салон автомобиля, автомобиль, за рулем, вождение, правый руль, машина, праворульные автомобили
Hyundai и Kia угоняют чаще других автомобилей Фото:

В 2023 году в Перми злоумышленники проявили интерес к автомобилям южнокорейских и немецких брендов. В большинстве случаев угоняют Hyundai и Kia, рассказали URA.RU в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование».

«Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Hyundai. На втором месте по популярности у преступников оказались автомобили Kia. На третьем месте — Mercedes-Benz представительского класса», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в рейтинге учитывали новые автомобили и модели с небольшим пробегом, которые застрахованы по каско.

По статистике МВД количество угонов в 2023 году снизилось на 22,9%. Аналитики «Группы Ренессанс страхование» добавили, что чаще всего автомобили угоняют в Москве, затем идет Санкт-Петербург, а на третьем месте — Екатеринбург. Украденные машины не всегда перепродают. Часто встречались случаи, когда автомобили разбирали на запчасти и продавали их.

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В 2023 году в Перми злоумышленники проявили интерес к автомобилям южнокорейских и немецких брендов. В большинстве случаев угоняют Hyundai и Kia, рассказали URA.RU в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование». «Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Hyundai. На втором месте по популярности у преступников оказались автомобили Kia. На третьем месте — Mercedes-Benz представительского класса», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в рейтинге учитывали новые автомобили и модели с небольшим пробегом, которые застрахованы по каско. По статистике МВД количество угонов в 2023 году снизилось на 22,9%. Аналитики «Группы Ренессанс страхование» добавили, что чаще всего автомобили угоняют в Москве, затем идет Санкт-Петербург, а на третьем месте — Екатеринбург. Украденные машины не всегда перепродают. Часто встречались случаи, когда автомобили разбирали на запчасти и продавали их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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