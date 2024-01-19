Штурмовик из Чусового погиб на СВО, не дожив до своего 40-летия четыре месяца

В Чусовском городском округе Пермского края простились со стрелком штурмовой роты, погибшим в ходе спецоперации, Виктором Трапезниковым. Слова соболезнования родным и близким бойца выразил глава округа Сергей Белов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик местных властей «Чусовой. Первоисточник».
«Виктор родился 20 марта 1984 года. В тяжелое для страны время он не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелок-сапер первого штурмового взвода», — отметил Белов.
Виктор Трапезников погиб 22 ноября 2023 на территории ДНР, не дожив до своего 40-летия четыре месяца. Прощание с бойцом состоялось 19 января.
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