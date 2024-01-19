Штурмовик из Чусового погиб на СВО, не дожив до своего 40-летия четыре месяца

В Чусовом простились со штурмовиком Виктором Трапезниковым, погибшим на СВО
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, похороны солдата СВО, воинские захоронения
Родные и близкие Виктора Трапезникова проводили бойца в последний путь Фото:
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В Чусовском городском округе Пермского края простились со стрелком штурмовой роты, погибшим в ходе спецоперации, Виктором Трапезниковым. Слова соболезнования родным и близким бойца выразил глава округа Сергей Белов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик местных властей «Чусовой. Первоисточник».

«Виктор родился 20 марта 1984 года. В тяжелое для страны время он не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелок-сапер первого штурмового взвода», — отметил Белов.

Виктор Трапезников погиб 22 ноября 2023 на территории ДНР, не дожив до своего 40-летия четыре месяца. Прощание с бойцом состоялось 19 января.

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В Чусовском городском округе Пермского края простились со стрелком штурмовой роты, погибшим в ходе спецоперации, Виктором Трапезниковым. Слова соболезнования родным и близким бойца выразил глава округа Сергей Белов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик местных властей «Чусовой. Первоисточник». «Виктор родился 20 марта 1984 года. В тяжелое для страны время он не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелок-сапер первого штурмового взвода», — отметил Белов. Виктор Трапезников погиб 22 ноября 2023 на территории ДНР, не дожив до своего 40-летия четыре месяца. Прощание с бойцом состоялось 19 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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