Запад продает в Россию спецтехнику через Финляндию несмотря на санкции

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Клипарты. Сургут , буровая, нефть, качалки
Западная спецтехника продолжает поступать в РФ, несмотря на ограничения, пишет Yle Фото:
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Международные компании Caterpillar и Zeppelin International, несмотря на существующие санкции, продолжают экспортировать специализированную технику в Россию, используя Финляндию в качестве транзитной точки. Об этом пишет финское издание Yle.

«С февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию через финские порты было экспортировано 270 новых рабочих машин от международных компаний», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно российской таможенной статистике, через порты Котка, Хельсинки и Ханко в РФ была ввезена большая партия специализированной техники, такой как экскаваторы, бульдозеры и погрузчики.

Техника была передана официальному дилеру Caterpillar Zeppelin International в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, швейцарская компания Zeppelin International имеет представительства на западе России, заключили в издании.

Ранее также Канада выдала разрешения своим компаниям на обход антироссийских санкций, которые ранее были введены самим правительством. Эта информация основана на федеральных данных по международной торговле. Некоторые политики и представители общественности возмущены этой новостью, в то время как другие отмечают, что экономические интересы иногда имеют приоритет.

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Международные компании Caterpillar и Zeppelin International, несмотря на существующие санкции, продолжают экспортировать специализированную технику в Россию, используя Финляндию в качестве транзитной точки. Об этом пишет финское издание Yle. «С февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию через финские порты было экспортировано 270 новых рабочих машин от международных компаний», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно российской таможенной статистике, через порты Котка, Хельсинки и Ханко в РФ была ввезена большая партия специализированной техники, такой как экскаваторы, бульдозеры и погрузчики. Техника была передана официальному дилеру Caterpillar Zeppelin International в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, швейцарская компания Zeppelin International имеет представительства на западе России, заключили в издании. Ранее также Канада выдала разрешения своим компаниям на обход антироссийских санкций, которые ранее были введены самим правительством. Эта информация основана на федеральных данных по международной торговле. Некоторые политики и представители общественности возмущены этой новостью, в то время как другие отмечают, что экономические интересы иногда имеют приоритет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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