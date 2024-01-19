Запад продает в Россию спецтехнику через Финляндию несмотря на санкции

19 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Западная спецтехника продолжает поступать в РФ, несмотря на ограничения, пишет Yle Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международные компании Caterpillar и Zeppelin International, несмотря на существующие санкции, продолжают экспортировать специализированную технику в Россию, используя Финляндию в качестве транзитной точки. Об этом пишет финское издание Yle. «С февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию через финские порты было экспортировано 270 новых рабочих машин от международных компаний», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно российской таможенной статистике, через порты Котка, Хельсинки и Ханко в РФ была ввезена большая партия специализированной техники, такой как экскаваторы, бульдозеры и погрузчики. Техника была передана официальному дилеру Caterpillar Zeppelin International в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, швейцарская компания Zeppelin International имеет представительства на западе России, заключили в издании. Ранее также Канада выдала разрешения своим компаниям на обход антироссийских санкций, которые ранее были введены самим правительством. Эта информация основана на федеральных данных по международной торговле. Некоторые политики и представители общественности возмущены этой новостью, в то время как другие отмечают, что экономические интересы иногда имеют приоритет.

Международные компании Caterpillar и Zeppelin International, несмотря на существующие санкции, продолжают экспортировать специализированную технику в Россию, используя Финляндию в качестве транзитной точки. Об этом пишет финское издание Yle. «С февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию через финские порты было экспортировано 270 новых рабочих машин от международных компаний», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно российской таможенной статистике, через порты Котка, Хельсинки и Ханко в РФ была ввезена большая партия специализированной техники, такой как экскаваторы, бульдозеры и погрузчики. Техника была передана официальному дилеру Caterpillar Zeppelin International в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, швейцарская компания Zeppelin International имеет представительства на западе России, заключили в издании. Ранее также Канада выдала разрешения своим компаниям на обход антироссийских санкций, которые ранее были введены самим правительством. Эта информация основана на федеральных данных по международной торговле. Некоторые политики и представители общественности возмущены этой новостью, в то время как другие отмечают, что экономические интересы иногда имеют приоритет.