Екатеринбуржец угрожал пистолетом соседу из-за неправильной парковки. Видео

19 января 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Прохожий достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им собеседнику (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЖК «Тихий Берег» на улице Рощинской в Екатеринбурге один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и наставил его на водителя, который неправильно припарковался. Запись инцидента появилась в соцсетях. «По предварительной информации, мужчина с пистолетом на видео — это тот же самый человек — автохам на „Мерседесе“, который ранее напал на соседа с собакой в ЖК „Весна“. Очевидец отметил, что в этом случае причиной разборок тоже стала неправильная парковка», — сообщает telegram-канал «Инцидент — Екатеринбург». При этом в полиции URA.RU сообщили, что жалоб им не поступало, но заявили, что зарегистрировали информацию. «Сотрудниками полиции будут проведены проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ЖК «Тихий Берег» на улице Рощинской в Екатеринбурге один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и наставил его на водителя, который неправильно припарковался. Запись инцидента появилась в соцсетях. «По предварительной информации, мужчина с пистолетом на видео — это тот же самый человек — автохам на „Мерседесе“, который ранее напал на соседа с собакой в ЖК „Весна“. Очевидец отметил, что в этом случае причиной разборок тоже стала неправильная парковка», — сообщает telegram-канал «Инцидент — Екатеринбург». При этом в полиции URA.RU сообщили, что жалоб им не поступало, но заявили, что зарегистрировали информацию. «Сотрудниками полиции будут проведены проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.