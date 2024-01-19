Екатеринбуржец угрожал пистолетом соседу из-за неправильной парковки. Видео

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Прохожий достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им собеседнику (архивное фото) Фото:

В ЖК «Тихий Берег» на улице Рощинской в Екатеринбурге один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и наставил его на водителя, который неправильно припарковался. Запись инцидента появилась в соцсетях.

«По предварительной информации, мужчина с пистолетом на видео — это тот же самый человек — автохам на „Мерседесе“, который ранее напал на соседа с собакой в ЖК „Весна“. Очевидец отметил, что в этом случае причиной разборок тоже стала неправильная парковка», — сообщает telegram-канал «Инцидент — Екатеринбург».

При этом в полиции URA.RU сообщили, что жалоб им не поступало, но заявили, что зарегистрировали информацию. «Сотрудниками полиции будут проведены проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В ЖК «Тихий Берег» на улице Рощинской в Екатеринбурге один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и наставил его на водителя, который неправильно припарковался. Запись инцидента появилась в соцсетях. «По предварительной информации, мужчина с пистолетом на видео — это тот же самый человек — автохам на „Мерседесе“, который ранее напал на соседа с собакой в ЖК „Весна“. Очевидец отметил, что в этом случае причиной разборок тоже стала неправильная парковка», — сообщает telegram-канал «Инцидент — Екатеринбург». При этом в полиции URA.RU сообщили, что жалоб им не поступало, но заявили, что зарегистрировали информацию. «Сотрудниками полиции будут проведены проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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