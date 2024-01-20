ГИБДД выступила с предупреждением к челябинским водителям

21 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинским водителям стоит воздержаться от поездок на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. На регион надвигается непогода — в отдельных районах ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица. «В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отказаться от поездок на автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Если поездку отложить нельзя, то в пути стоит избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр. Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров снега.

Челябинским водителям стоит воздержаться от поездок на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. На регион надвигается непогода — в отдельных районах ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица. «В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отказаться от поездок на автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Если поездку отложить нельзя, то в пути стоит избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр. Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров снега.