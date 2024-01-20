ГИБДД выступила с предупреждением к челябинским водителям

Челябинским водителям стоит воздержаться от поездок на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. На регион надвигается непогода — в отдельных районах ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица.
«В отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отказаться от поездок на автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Если поездку отложить нельзя, то в пути стоит избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим. Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.
В Челябинской области 21—22 января прогнозируются снегопады и метель, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр. Осадки в виде снега пройдут на территории всей области с 23:00 21 января до 20:00 22 января. Выпадет до семи миллиметров снега.
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