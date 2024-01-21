21 января 2024

Жители Березников остались без местной газеты из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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По некоторым улицам Березников не проехать (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края жители не получили свежий номер местной газеты «Березниковский рабочий». Как пояснили в редакции, машина не смогла забрать тираж из типографии из-за занесенных снегом дорог.

«Водители нашей редакции не смогли подъехать к типографии „ПрессА“ — проезды сильно занесло снегом. Сегодняшний номер „Березниковского рабочего“ доставим завтра, вместе с газетой за вторник», — сообщают журналисты в соцсети «ВКонтакте».

Мощные снегопады обрушились на Березники в минувшие выходные. Вечером в субботу глава города Алексей Казаченко заявлял, что введен режим повышенной готовности, основная задача которого — не допустить транспортный коллапс. По данным синоптиков, в Березниках с 19 января высота снежного покрова увеличилась более чем на 20 см.

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В Березниках Пермского края жители не получили свежий номер местной газеты «Березниковский рабочий». Как пояснили в редакции, машина не смогла забрать тираж из типографии из-за занесенных снегом дорог. «Водители нашей редакции не смогли подъехать к типографии „ПрессА“ — проезды сильно занесло снегом. Сегодняшний номер „Березниковского рабочего“ доставим завтра, вместе с газетой за вторник», — сообщают журналисты в соцсети «ВКонтакте». Мощные снегопады обрушились на Березники в минувшие выходные. Вечером в субботу глава города Алексей Казаченко заявлял, что введен режим повышенной готовности, основная задача которого — не допустить транспортный коллапс. По данным синоптиков, в Березниках с 19 января высота снежного покрова увеличилась более чем на 20 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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