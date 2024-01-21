Жители Березников остались без местной газеты из-за снегопада

22 января 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

По некоторым улицам Березников не проехать (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Березниках Пермского края жители не получили свежий номер местной газеты «Березниковский рабочий». Как пояснили в редакции, машина не смогла забрать тираж из типографии из-за занесенных снегом дорог. «Водители нашей редакции не смогли подъехать к типографии „ПрессА“ — проезды сильно занесло снегом. Сегодняшний номер „Березниковского рабочего“ доставим завтра, вместе с газетой за вторник», — сообщают журналисты в соцсети «ВКонтакте». Мощные снегопады обрушились на Березники в минувшие выходные. Вечером в субботу глава города Алексей Казаченко заявлял, что введен режим повышенной готовности, основная задача которого — не допустить транспортный коллапс. По данным синоптиков, в Березниках с 19 января высота снежного покрова увеличилась более чем на 20 см.

В Березниках Пермского края жители не получили свежий номер местной газеты «Березниковский рабочий». Как пояснили в редакции, машина не смогла забрать тираж из типографии из-за занесенных снегом дорог. «Водители нашей редакции не смогли подъехать к типографии „ПрессА“ — проезды сильно занесло снегом. Сегодняшний номер „Березниковского рабочего“ доставим завтра, вместе с газетой за вторник», — сообщают журналисты в соцсети «ВКонтакте». Мощные снегопады обрушились на Березники в минувшие выходные. Вечером в субботу глава города Алексей Казаченко заявлял, что введен режим повышенной готовности, основная задача которого — не допустить транспортный коллапс. По данным синоптиков, в Березниках с 19 января высота снежного покрова увеличилась более чем на 20 см.