23 января 2024

Читавший стихи под обстрелом боец СВО оказался многодетным отцом. Видео

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Боец выжил и лечится в госпитале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Раненый боец спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, читавший стихи под обстрелом, оказался многодетным отцом. Видео начало распространяться в соцсетях.

«Ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни „Россия“ Игоря Талькова, завирусился в сети. Видео, как оказалось, записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин. Дома его ждут жена и четверо детей», — пишут в сообществе «Подслушано Балахта» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе указано, что боец прочитал стихи из песни Игоря Талькова «Россия», не зная, выживет ли он. В частности, он под обстрелом читает следующие строки: «Когда-нибудь, когда устанет зло насиловать тебя, едва живую… Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде, ощутишь себя мессией. И расцветешь на зависть всем врагам, несчастная, Великая Россия!» Боец сейчас проходит лечение в госпитале, дома его ждут супруга и четверо детей.

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Раненый боец спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, читавший стихи под обстрелом, оказался многодетным отцом. Видео начало распространяться в соцсетях. «Ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни „Россия“ Игоря Талькова, завирусился в сети. Видео, как оказалось, записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин. Дома его ждут жена и четверо детей», — пишут в сообществе «Подслушано Балахта» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе указано, что боец прочитал стихи из песни Игоря Талькова «Россия», не зная, выживет ли он. В частности, он под обстрелом читает следующие строки: «Когда-нибудь, когда устанет зло насиловать тебя, едва живую… Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде, ощутишь себя мессией. И расцветешь на зависть всем врагам, несчастная, Великая Россия!» Боец сейчас проходит лечение в госпитале, дома его ждут супруга и четверо детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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