Читавший стихи под обстрелом боец СВО оказался многодетным отцом. Видео

24 января 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Боец выжил и лечится в госпитале Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненый боец спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, читавший стихи под обстрелом, оказался многодетным отцом. Видео начало распространяться в соцсетях. «Ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни „Россия“ Игоря Талькова, завирусился в сети. Видео, как оказалось, записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин. Дома его ждут жена и четверо детей», — пишут в сообществе «Подслушано Балахта» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе указано, что боец прочитал стихи из песни Игоря Талькова «Россия», не зная, выживет ли он. В частности, он под обстрелом читает следующие строки: «Когда-нибудь, когда устанет зло насиловать тебя, едва живую… Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде, ощутишь себя мессией. И расцветешь на зависть всем врагам, несчастная, Великая Россия!» Боец сейчас проходит лечение в госпитале, дома его ждут супруга и четверо детей.

Раненый боец спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, читавший стихи под обстрелом, оказался многодетным отцом. Видео начало распространяться в соцсетях. «Ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни „Россия“ Игоря Талькова, завирусился в сети. Видео, как оказалось, записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин. Дома его ждут жена и четверо детей», — пишут в сообществе «Подслушано Балахта» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе указано, что боец прочитал стихи из песни Игоря Талькова «Россия», не зная, выживет ли он. В частности, он под обстрелом читает следующие строки: «Когда-нибудь, когда устанет зло насиловать тебя, едва живую… Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде, ощутишь себя мессией. И расцветешь на зависть всем врагам, несчастная, Великая Россия!» Боец сейчас проходит лечение в госпитале, дома его ждут супруга и четверо детей.