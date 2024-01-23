Челябинскую больницу обвинили в безвозмездном заказе на вывоз покойников

24 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Горбольница нашла желающих вывозить покойников и отрезанные конечности бесплатно Фото: Пресс-служба челябинской городской администрации Городскую клиническую больницу № 6 Челябинска обвинили в безвозмездном заказе на вывоз покойников и ампутированных конечностей. Как следует из решения УФАС по региону, руководство больницы признало в конкурсной документации ошибку, но договор с подрядчиком, готовым работать бесплатно, все равно заключило. «Признать жалобу предпринимателя П. Е. Пономарева обоснованной. Передать материалы настоящей жалобы должностному лицу Челябинского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях», — указано в документе ведомства. Тендер был объявлен в декабре 2023 года, и 25 декабря между ООО «Монумент» и больницей заключен договор по результатам проведения закупки с ценой в ноль рублей. Как указал Пономарев, первоначально цены заявлялись иными: сам заявитель готов был подрядиться за 250 тысяч рублей, а его конкурент, получивший в итоге заказ, за 255 тысяч. Но в итоговом протоколе появились совсем другие цифры. УФАС отклонило ссылки юристов больницы на то, что заказчик имел право до окончания срока подачи заявок вносить в документацию изменения. Ведомство посчитало, что хотя коррективы вносить допустимо, но они не должны противоречить законодательству. А положения, разрешающие подрядчикам работать безвозмездно, закон о закупках явно нарушают. Как заключили в УФАС, у закупочной комиссии больницы не имелось правовых оснований определять «Монумент» в качестве победителя и заключать с ним договор. Действия заказчика работ противоречат принципам равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации. Горбольница, сочли в ведомстве, необоснованно ограничила конкуренцию по отношению к участнику закупки. Поскольку договор с «Монументом» заключен, повлиять на выбор иного решения УФАС не в состоянии. Однако его представители указали: если Пономарев считает сведения протокола подложными, он может обратиться в правоохранительные органы. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к администрации больницы, однако ответа к моменту публикации не получило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Городскую клиническую больницу № 6 Челябинска обвинили в безвозмездном заказе на вывоз покойников и ампутированных конечностей. Как следует из решения УФАС по региону, руководство больницы признало в конкурсной документации ошибку, но договор с подрядчиком, готовым работать бесплатно, все равно заключило. «Признать жалобу предпринимателя П. Е. Пономарева обоснованной. Передать материалы настоящей жалобы должностному лицу Челябинского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях», — указано в документе ведомства. Тендер был объявлен в декабре 2023 года, и 25 декабря между ООО «Монумент» и больницей заключен договор по результатам проведения закупки с ценой в ноль рублей. Как указал Пономарев, первоначально цены заявлялись иными: сам заявитель готов был подрядиться за 250 тысяч рублей, а его конкурент, получивший в итоге заказ, за 255 тысяч. Но в итоговом протоколе появились совсем другие цифры. УФАС отклонило ссылки юристов больницы на то, что заказчик имел право до окончания срока подачи заявок вносить в документацию изменения. Ведомство посчитало, что хотя коррективы вносить допустимо, но они не должны противоречить законодательству. А положения, разрешающие подрядчикам работать безвозмездно, закон о закупках явно нарушают. Как заключили в УФАС, у закупочной комиссии больницы не имелось правовых оснований определять «Монумент» в качестве победителя и заключать с ним договор. Действия заказчика работ противоречат принципам равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации. Горбольница, сочли в ведомстве, необоснованно ограничила конкуренцию по отношению к участнику закупки. Поскольку договор с «Монументом» заключен, повлиять на выбор иного решения УФАС не в состоянии. Однако его представители указали: если Пономарев считает сведения протокола подложными, он может обратиться в правоохранительные органы. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к администрации больницы, однако ответа к моменту публикации не получило.