Экс-вратарь магнитогорского «Металлурга» в НХЛ сыграл на ноль, отразив 32 броска

25 января 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Илья Самсонов с «Металлургом» в 2016 году взял Кубок Гагарина, после чего уехал за океан Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) вратарь Илья Самсонов в ночь с 24 на 25 января в игре против «Виннипег Джетс» в НХЛ не пропустил ни одной шайбы, отразив 32 броска. Это второй «сухарь» Самсонова в сезоне за «Торонто Мэйпл Лифс», передают спортивные СМИ. «Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между „Торонто Мэйпл Лифс“ и „Виннипег Джетс“. Победу со счетом 1:0 в овертайме одержали хоккеисты „Торонто“. Сухой матч в воротах „кленовых листьев“ провел российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 32 броска по своим воротам», — сообщает издание Championat. Итогом матча стала победа «Торонто» в овертайме. Решающую шайбу забросил Остон Мэттьюс. Именно ему Самсонов в раздевалке «Мэйпл Лифс» вручил пояс как лучшему игроку матча, однако Мэттьюс передал его обратно Илье. Самсонов становится лучшим игроком своей команды вторую игру подряд. 26-летний Самсонов, в 2016 году выигравший Кубок Гагарина в магнитогорском «Металлурге», в последнее время испытывал психологический кризис, вследствие чего его игра не отличалась стабильность. Однако в последнее время, как заявил он, в психологическом плане игрок чувствует себя хорошо, что сказывается и на его игре. «Торонто Мэйпл Лифс» после 46 игр сезона 2023-2024 находится на пятом месте Восточной конференции НХЛ («Виннипег Джетс» — вторая команда Запада). Самсонов сыграл за «Торонто» в 18 матчах сезона, в которых пропустил 56 голов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) вратарь Илья Самсонов в ночь с 24 на 25 января в игре против «Виннипег Джетс» в НХЛ не пропустил ни одной шайбы, отразив 32 броска. Это второй «сухарь» Самсонова в сезоне за «Торонто Мэйпл Лифс», передают спортивные СМИ. «Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между „Торонто Мэйпл Лифс“ и „Виннипег Джетс“. Победу со счетом 1:0 в овертайме одержали хоккеисты „Торонто“. Сухой матч в воротах „кленовых листьев“ провел российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 32 броска по своим воротам», — сообщает издание Championat. Итогом матча стала победа «Торонто» в овертайме. Решающую шайбу забросил Остон Мэттьюс. Именно ему Самсонов в раздевалке «Мэйпл Лифс» вручил пояс как лучшему игроку матча, однако Мэттьюс передал его обратно Илье. Самсонов становится лучшим игроком своей команды вторую игру подряд. 26-летний Самсонов, в 2016 году выигравший Кубок Гагарина в магнитогорском «Металлурге», в последнее время испытывал психологический кризис, вследствие чего его игра не отличалась стабильность. Однако в последнее время, как заявил он, в психологическом плане игрок чувствует себя хорошо, что сказывается и на его игре. «Торонто Мэйпл Лифс» после 46 игр сезона 2023-2024 находится на пятом месте Восточной конференции НХЛ («Виннипег Джетс» — вторая команда Запада). Самсонов сыграл за «Торонто» в 18 матчах сезона, в которых пропустил 56 голов.