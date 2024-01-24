24 января 2024

Челябинский бизнесмен завез в детский дом опасную для питания говядину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, мясокомбинат, говядина, ребрышки
На говядину не проводилась экспертиза ветеринарной и санитарной безопасности Фото:

Челябинский бизнесмен завез непроверенную на безопасность говядину в детский дом села Кунашак. О том, что в документах на прошлогоднее мясо отсутствовала информация об экспертизе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В январе предприниматель поставил в „Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей“ (Челябинская область) мороженную говядину. В документах отсутствовала информация о проведении ветсанэкспертизы», — сообщили в надзорном ведомстве.

В детский дом попали полутуши и четвертинки говядины, произведенные в сентябре 2023 года, комплексом в Красноармейском районе. Бизнесмен также не имел права оформлять документы на мясо. Туши мяса регистрируются только представителями госслужбы, отметили в ведомстве.

Россельхознадзор проинформировал детский дом и порекомендовал изолировать мясо от остальных продуктов. Инспекторы возьмут пробы говядины для исследования в лаборатории. Предпринимателю вынесли предупреждение.

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Челябинский бизнесмен завез непроверенную на безопасность говядину в детский дом села Кунашак. О том, что в документах на прошлогоднее мясо отсутствовала информация об экспертизе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В январе предприниматель поставил в „Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей“ (Челябинская область) мороженную говядину. В документах отсутствовала информация о проведении ветсанэкспертизы», — сообщили в надзорном ведомстве. В детский дом попали полутуши и четвертинки говядины, произведенные в сентябре 2023 года, комплексом в Красноармейском районе. Бизнесмен также не имел права оформлять документы на мясо. Туши мяса регистрируются только представителями госслужбы, отметили в ведомстве. Россельхознадзор проинформировал детский дом и порекомендовал изолировать мясо от остальных продуктов. Инспекторы возьмут пробы говядины для исследования в лаборатории. Предпринимателю вынесли предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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