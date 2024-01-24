Челябинский бизнесмен завез в детский дом опасную для питания говядину

Челябинский бизнесмен завез непроверенную на безопасность говядину в детский дом села Кунашак. О том, что в документах на прошлогоднее мясо отсутствовала информация об экспертизе, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В январе предприниматель поставил в „Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей“ (Челябинская область) мороженную говядину. В документах отсутствовала информация о проведении ветсанэкспертизы», — сообщили в надзорном ведомстве.
В детский дом попали полутуши и четвертинки говядины, произведенные в сентябре 2023 года, комплексом в Красноармейском районе. Бизнесмен также не имел права оформлять документы на мясо. Туши мяса регистрируются только представителями госслужбы, отметили в ведомстве.
Россельхознадзор проинформировал детский дом и порекомендовал изолировать мясо от остальных продуктов. Инспекторы возьмут пробы говядины для исследования в лаборатории. Предпринимателю вынесли предупреждение.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.