25 января 2024

Бывшую помощницу челябинского военкома осудили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Виновная в получении взяток сотрудница военкомата отделалась условным сроком Фото:

Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) признал виновной в получении взяток от призывников бывшую помощницу военного комиссара Верхнеуральского и Нагайбакского районов Светлану Гузей. Как сообщили URA.RU 26 января в аппарате судьи Елены Ереминой, женщине назначили условное наказание.

«По совокупности преступлений Гузей назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ее обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в аппарате судьи.

В качестве дополнительного наказания бывшей сотруднице военкомата запретили занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Факт коррупции в районном военкомате был выявлен в октябре 2021 года. Тогда были задержаны Гузей и фельдшер. Первую обвинили в получении взяток, второго — в получении взяток и подделку официального документа. По версии следствия, в период с 2016 по 2021 года они получали деньги от призывников. За это они помогали им «откосить» от службы в армии. За все время сумма взяток превысила 2,5 млн. рублей.

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Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) признал виновной в получении взяток от призывников бывшую помощницу военного комиссара Верхнеуральского и Нагайбакского районов Светлану Гузей. Как сообщили URA.RU 26 января в аппарате судьи Елены Ереминой, женщине назначили условное наказание. «По совокупности преступлений Гузей назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ее обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в аппарате судьи. В качестве дополнительного наказания бывшей сотруднице военкомата запретили занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Факт коррупции в районном военкомате был выявлен в октябре 2021 года. Тогда были задержаны Гузей и фельдшер. Первую обвинили в получении взяток, второго — в получении взяток и подделку официального документа. По версии следствия, в период с 2016 по 2021 года они получали деньги от призывников. За это они помогали им «откосить» от службы в армии. За все время сумма взяток превысила 2,5 млн. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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