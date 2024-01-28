Лукашенко на встрече с Путиным придумал шутку о глобальном потеплении

Лукашенко: интересно узнать в каком климатическом периоде находится человечество

28 января 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко отметил значимость работы ученых в Антарктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время совместного с президентом России Владимиром Путиным открытия зимовочного комплекса в Антарктиде в формате видеоконференции, глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку проявил интерес к тому, в каком климатическом периоде находится человечество и на какой стадии происходят эти изменения. Он выразил вопрос о том, стоит ли ожидать похолодания или потепления. «Уважаемый Владимир Путин, на меня больше всего произвело впечатление та информация, которую вы изложили до начала нашей видеоконференции. Очень интересно. Четвертый период за последние 420 тысяч лет — полмиллиона тысяч лет, четыре периода прошло… Я так в шутку: интересно бы знать, в каком мы периоде и в какой точке находимся, когда это похолодание или потепление придет к нам», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Белорусский президент отметил значимую исследовательскую работу российских и белорусских ученых и их выводы. Наконец, Лукашенко поздравил всех с открытием нового зимовочного комплекса на станции «Восток», который требовал значительных вложений из бюджетных средств для создания комфортных условий пребывания ученых. Владимир Путин назвал запуск нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде важным и знаменательным событием. Российский президент отметил его особое значение, аналогичное открытию Антарктиды русскими исследователями два века назад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время совместного с президентом России Владимиром Путиным открытия зимовочного комплекса в Антарктиде в формате видеоконференции, глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку проявил интерес к тому, в каком климатическом периоде находится человечество и на какой стадии происходят эти изменения. Он выразил вопрос о том, стоит ли ожидать похолодания или потепления. «Уважаемый Владимир Путин, на меня больше всего произвело впечатление та информация, которую вы изложили до начала нашей видеоконференции. Очень интересно. Четвертый период за последние 420 тысяч лет — полмиллиона тысяч лет, четыре периода прошло… Я так в шутку: интересно бы знать, в каком мы периоде и в какой точке находимся, когда это похолодание или потепление придет к нам», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Белорусский президент отметил значимую исследовательскую работу российских и белорусских ученых и их выводы. Наконец, Лукашенко поздравил всех с открытием нового зимовочного комплекса на станции «Восток», который требовал значительных вложений из бюджетных средств для создания комфортных условий пребывания ученых. Владимир Путин назвал запуск нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде важным и знаменательным событием. Российский президент отметил его особое значение, аналогичное открытию Антарктиды русскими исследователями два века назад.