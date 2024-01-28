28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Власти Перми собирают детей блокадного Ленинграда на концерт

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
На концерта выступят пермские артисты Фото:

В Перми состоится концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вечером в понедельник для детей блокадного города выступят пермские артисты.

«Концерт-посвящение 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится в ДК имени А.Г. Солдатова 29 января в 18:00. На концерт приглашены дети блокадного города. В программе заняты творческие коллективы Дворца и приглашенные пермские артисты», — сообщает мэрия Перми в Telegram.

В годы Великой Отечественной войны в Пермский край эвакуировали многие промышленные предприятия, учреждения образования и культуры. В регион приехали около 380 тысяч жителей Ленинграда.

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В Перми состоится концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вечером в понедельник для детей блокадного города выступят пермские артисты. «Концерт-посвящение 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится в ДК имени А.Г. Солдатова 29 января в 18:00. На концерт приглашены дети блокадного города. В программе заняты творческие коллективы Дворца и приглашенные пермские артисты», — сообщает мэрия Перми в Telegram. В годы Великой Отечественной войны в Пермский край эвакуировали многие промышленные предприятия, учреждения образования и культуры. В регион приехали около 380 тысяч жителей Ленинграда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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