Власти Перми собирают детей блокадного Ленинграда на концерт

В Перми состоится концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вечером в понедельник для детей блокадного города выступят пермские артисты.
«Концерт-посвящение 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится в ДК имени А.Г. Солдатова 29 января в 18:00. На концерт приглашены дети блокадного города. В программе заняты творческие коллективы Дворца и приглашенные пермские артисты», — сообщает мэрия Перми в Telegram.
В годы Великой Отечественной войны в Пермский край эвакуировали многие промышленные предприятия, учреждения образования и культуры. В регион приехали около 380 тысяч жителей Ленинграда.
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