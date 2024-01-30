30 января 2024

Среди челябинских рестораторов станут популярны фудтраки и киоски

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Noize MC на фестивале "Старый Новый Рок". поселок Заречный, Свердловская область, стритфуд, фудтрак
В Челябинске увеличится число точек мобильной торговли Фото:

Челябинские рестораны в 2024 году станут использовать формат фудтраков и альтернативных точек мобильной торговли. Об этом URA.RU сообщил ресторанный критик Глориан Кински.

«В этом году челябинцы будут рады появлению новых точек мобильной торговли — различных фудтраков и киосков. Можно на 100% утверждать, что их станет больше», — сообщил URA.RU критик.

Появление фудтраков будет связано как с расширением уже существующих ресторанов, так и с открытием новых заведений. Как отметил Кински, фудтраки и киоски привлекательны низким порогом инвестиционного входа. Укрепит позиции мобильных точек нарастающий тренд на фастфуд. На 2024 год критик также спрогнозировал увеличение количества блюд на основе гречки и возрождение русской кухни.

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Челябинские рестораны в 2024 году станут использовать формат фудтраков и альтернативных точек мобильной торговли. Об этом URA.RU сообщил ресторанный критик Глориан Кински. «В этом году челябинцы будут рады появлению новых точек мобильной торговли — различных фудтраков и киосков. Можно на 100% утверждать, что их станет больше», — сообщил URA.RU критик. Появление фудтраков будет связано как с расширением уже существующих ресторанов, так и с открытием новых заведений. Как отметил Кински, фудтраки и киоски привлекательны низким порогом инвестиционного входа. Укрепит позиции мобильных точек нарастающий тренд на фастфуд. На 2024 год критик также спрогнозировал увеличение количества блюд на основе гречки и возрождение русской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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