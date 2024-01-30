Среди челябинских рестораторов станут популярны фудтраки и киоски

Челябинские рестораны в 2024 году станут использовать формат фудтраков и альтернативных точек мобильной торговли. Об этом URA.RU сообщил ресторанный критик Глориан Кински.
«В этом году челябинцы будут рады появлению новых точек мобильной торговли — различных фудтраков и киосков. Можно на 100% утверждать, что их станет больше», — сообщил URA.RU критик.
Появление фудтраков будет связано как с расширением уже существующих ресторанов, так и с открытием новых заведений. Как отметил Кински, фудтраки и киоски привлекательны низким порогом инвестиционного входа. Укрепит позиции мобильных точек нарастающий тренд на фастфуд. На 2024 год критик также спрогнозировал увеличение количества блюд на основе гречки и возрождение русской кухни.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.