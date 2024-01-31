Школьники из Свердловской области придумали инновационный подводный дрон. Фото

31 января 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Школьники создали макет беспилотного подводного дрона (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские школьники, которые на протяжении трех недель обучались в «Сириусе», по окончании смены представили на суд конкурсной комиссии прототип беспилотного подводного аппарата. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Изобретатели спроектировали прототип беспилотного подводного аппарата, который может производить видеосъемку и транслировать ее изображение по wi-fi при помощи буя. Также школьники создали приложение для управления дроном и приема видео от аппарата с функцией стабилизации при работе в потоке воды», — говорится в сообщении ДИПа. По поручению губернатора Свердловской области на обучающий интенсив направили более 12 миллионов рублей. С 2017 года в проекте приняли участие 1330 школьников. «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ежемесячно в нем проходят подготовку около 800 детей 10—17 лет из всех регионов страны.

Свердловские школьники, которые на протяжении трех недель обучались в «Сириусе», по окончании смены представили на суд конкурсной комиссии прототип беспилотного подводного аппарата. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Изобретатели спроектировали прототип беспилотного подводного аппарата, который может производить видеосъемку и транслировать ее изображение по wi-fi при помощи буя. Также школьники создали приложение для управления дроном и приема видео от аппарата с функцией стабилизации при работе в потоке воды», — говорится в сообщении ДИПа. По поручению губернатора Свердловской области на обучающий интенсив направили более 12 миллионов рублей. С 2017 года в проекте приняли участие 1330 школьников. «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ежемесячно в нем проходят подготовку около 800 детей 10—17 лет из всех регионов страны.