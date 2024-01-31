Школьники из Свердловской области придумали инновационный подводный дрон. Фото

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Школьники создали макет беспилотного подводного дрона (Архивное фото) Фото:

Свердловские школьники, которые на протяжении трех недель обучались в «Сириусе», по окончании смены представили на суд конкурсной комиссии прототип беспилотного подводного аппарата. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Изобретатели спроектировали прототип беспилотного подводного аппарата, который может производить видеосъемку и транслировать ее изображение по wi-fi при помощи буя. Также школьники создали приложение для управления дроном и приема видео от аппарата с функцией стабилизации при работе в потоке воды», — говорится в сообщении ДИПа.

По поручению губернатора Свердловской области на обучающий интенсив направили более 12 миллионов рублей. С 2017 года в проекте приняли участие 1330 школьников.

«Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ежемесячно в нем проходят подготовку около 800 детей 10—17 лет из всех регионов страны.

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Свердловские школьники, которые на протяжении трех недель обучались в «Сириусе», по окончании смены представили на суд конкурсной комиссии прототип беспилотного подводного аппарата. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Изобретатели спроектировали прототип беспилотного подводного аппарата, который может производить видеосъемку и транслировать ее изображение по wi-fi при помощи буя. Также школьники создали приложение для управления дроном и приема видео от аппарата с функцией стабилизации при работе в потоке воды», — говорится в сообщении ДИПа. По поручению губернатора Свердловской области на обучающий интенсив направили более 12 миллионов рублей. С 2017 года в проекте приняли участие 1330 школьников. «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ежемесячно в нем проходят подготовку около 800 детей 10—17 лет из всех регионов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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