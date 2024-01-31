Общество Челябинского контрактника отправили на гауптвахту за уклонение от службы 01 февраля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Контрактник проведет на гауптвахте неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контрактника из челябинской военной части отправили на неделю на гауптвахту за неявку на службу по приказу начальства. Такое решение принял Магнитогорский гарнизонный военный суд. «Постановлением суда младший сержант признан виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на семь суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Контрактник полностью признался в совершении проступка и раскаялся. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Комендант войсковой комендатуры отдал своему подчиненному приказ прибыть на службу утром следующего дня. Однако контрактник проигнорировал его. Об инциденте было доложено командиру войсковой части, который принял решение о направлении материалов дела в суд. Он просил привлечь военного к дисциплинарному аресту. Контрактника из челябинской военной части отправили на неделю на гауптвахту за неявку на службу по приказу начальства. Такое решение принял Магнитогорский гарнизонный военный суд. «Постановлением суда младший сержант признан виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на семь суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Контрактник полностью признался в совершении проступка и раскаялся. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Комендант войсковой комендатуры отдал своему подчиненному приказ прибыть на службу утром следующего дня. Однако контрактник проигнорировал его. Об инциденте было доложено командиру войсковой части, который принял решение о направлении материалов дела в суд. Он просил привлечь военного к дисциплинарному аресту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям