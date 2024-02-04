04 февраля 2024

Суд вынес приговор виновнику взрыва в Златоусте, где погиб многодетный отец

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реконструируемому ТЮЗу. 23.01.2014. Екатеринбург, кислород, кислородный баллон
От разгерметизации баллона с кислородом погиб один человек Фото:

Златоустовский городской суд вынес приговор сотруднику «Южноуральской литейной компании», который признан виновным в гибели многодетного отца от разгерметизации кислородного баллона. Он осужден на 2,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Ему вынесено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе вадомства.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый должен был проверять баллоны на какие-либо неисправности. В марте 2021 года после заправки баллонов газом при их разгрузке произошла разгерметизация. От хлопка один из сотрудников 1966 года рождения скончался, другой получил травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва погиб отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Его супруга скончалась годом ранее.

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Златоустовский городской суд вынес приговор сотруднику «Южноуральской литейной компании», который признан виновным в гибели многодетного отца от разгерметизации кислородного баллона. Он осужден на 2,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Ему вынесено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе вадомства. В ведомстве уточнили, что обвиняемый должен был проверять баллоны на какие-либо неисправности. В марте 2021 года после заправки баллонов газом при их разгрузке произошла разгерметизация. От хлопка один из сотрудников 1966 года рождения скончался, другой получил травмы. Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва погиб отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Его супруга скончалась годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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