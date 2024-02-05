Илья Авербух проведет бесплатное ледовое шоу в Перми

Ледовое шоу состоится в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хореограф Илья Авербух проведет в Перми бесплатное ледовое шоу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Перед мероприятием для всех желающих состоится мастер-класс.

«Ледовое шоу начнется в 17:45, вход на него бесплатный. Количество мест на трибунах ограничено», — сообщили в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

Перед мероприятием хореограф проведет мастер-класс для всех желающих, но выйти на каток смогут не более 150 человек. Также Авербух встретится с воспитанниками школ спортивного катания и поделится с ними секретами своего успеха.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух представит в Перми свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главная роль в мюзикле отведена чемпионке мира по фигурному катанию, призеру Олимпиады Евгении Медведевой.