05 февраля 2024

Илья Авербух проведет бесплатное ледовое шоу в Перми

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Ледовое шоу состоится в Перми Фото:

Хореограф Илья Авербух проведет в Перми бесплатное ледовое шоу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Перед мероприятием для всех желающих состоится мастер-класс.

«Ледовое шоу начнется в 17:45, вход на него бесплатный. Количество мест на трибунах ограничено», — сообщили в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

Перед мероприятием хореограф проведет мастер-класс для всех желающих, но выйти на каток смогут не более 150 человек. Также Авербух встретится с воспитанниками школ спортивного катания и поделится с ними секретами своего успеха.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух представит в Перми свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главная роль в мюзикле отведена чемпионке мира по фигурному катанию, призеру Олимпиады Евгении Медведевой.

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Хореограф Илья Авербух проведет в Перми бесплатное ледовое шоу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Перед мероприятием для всех желающих состоится мастер-класс. «Ледовое шоу начнется в 17:45, вход на него бесплатный. Количество мест на трибунах ограничено», — сообщили в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Перед мероприятием хореограф проведет мастер-класс для всех желающих, но выйти на каток смогут не более 150 человек. Также Авербух встретится с воспитанниками школ спортивного катания и поделится с ними секретами своего успеха. Ранее сообщалось, что Илья Авербух представит в Перми свое обновленное ледовое шоу «Кармен». Главная роль в мюзикле отведена чемпионке мира по фигурному катанию, призеру Олимпиады Евгении Медведевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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