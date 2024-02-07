Свердловскую топ-чиновницу покинула подруга в разгар аппаратной войны

Из департамента Эльмиры Тукановой с 23 января ушли три человека, последняя — главспец Елена Кауфман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из департамента по развитию туризма Свердловской области ушла главный специалист Елена Кауфман, экс-аудитор Счетной палаты, которую глава департамента Эльмира Туканова привела во время проверки надзорных органов и которой в будущем якобы обещала управленческую должность. Для ДРТ это третья кадровая потеря за три недели, сейчас там осталось всего 10 человек, рассказали URA.RU сразу несколько осведомленных источников.

«23 января ушел [единственный заместитель Тукановой Юрий] Патанин, 31 января — Юлия Кононова, главный бухгалтер. Теперь ушла Елена Кауфман. 10 человек осталось в департаменте», — рассказал один из собеседников.

Уход Кауфман стал для многих неожиданным и породил несколько версий. Туканова устроила ее в ДРТ главным специалистом летом 2023 года — вероятно, в расчете на то, что ее опыт поможет «отбиться» от Счетной палаты и прокуратуры. О том, что Кауфман было обещано место Патанина, URA.RU писало в слухах.

«И тут либо проверки прошли плохо, либо Туканова не выполнила обязательства по ее назначению», — предполагает второй собеседник. «Поссорились», — трактует третий. Вопросы к департаменту по развитию туризма у надзорных органов возникали по поводу расходования средств федеральных программ, в частности, раздачи грантов. Когда будут обнародованы итоги ревизии, неизвестно.

В феврале ДРТ должен проводить конкурсы на гранты по туристическим проектам, и у многих вызывает опасения, сможет ли департамент справиться. «Там действительно много работы», — объясняет собеседник.

Елена Кауфман в беседе с URA.RU назвала свой уход плановым и связанным с переездом, «о котором действительно осведомленные источники знали еще с середины прошлого года». Информацию о плохих результатах проверки она назвала «страшилками для несведущих людей». «Работа с прокуратурой — системный процесс, когда в ведении находится реализация нацпроекта. По итогам той работы ни о каких плохих результатах и речи не было. Аналогично — по работе со счетной палатой», — пояснила собеседница. И добавила, что к бывшей начальнице относится с уважением и будет скучать. Эльмира Туканова на вопрос о причинах ухода людей из ДРТ к моменту публикации не ответила, оставив сообщение в мессенджере непрочитанным.