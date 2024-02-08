Карлсон улетел из России

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Утром 8 февраля Такер Карлсон покинул Москву Фото:

Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию в 4:15 по московскому времени. Об этом сообщил telegram-канал Mash, прикрепив фото из салона самолета, на котором видно американского журналиста.

«Такер Карлсон улетел из России — этой ночью в 4:15 рейсом Москва — Белград из Шереметьево», — сообщает Mash. Предполагается, что прямо перед вылетом он анонсировал выход интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он и приезжал в Россию.

Ранее сообщалось, что Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Очевидцы сфотографировали там человека, похожего на американского журналиста.

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Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию в 4:15 по московскому времени. Об этом сообщил telegram-канал Mash, прикрепив фото из салона самолета, на котором видно американского журналиста. «Такер Карлсон улетел из России — этой ночью в 4:15 рейсом Москва — Белград из Шереметьево», — сообщает Mash. Предполагается, что прямо перед вылетом он анонсировал выход интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он и приезжал в Россию. Ранее сообщалось, что Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Очевидцы сфотографировали там человека, похожего на американского журналиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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