Карлсон улетел из России

08 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Утром 8 февраля Такер Карлсон покинул Москву Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию в 4:15 по московскому времени. Об этом сообщил telegram-канал Mash, прикрепив фото из салона самолета, на котором видно американского журналиста. «Такер Карлсон улетел из России — этой ночью в 4:15 рейсом Москва — Белград из Шереметьево», — сообщает Mash. Предполагается, что прямо перед вылетом он анонсировал выход интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он и приезжал в Россию. Ранее сообщалось, что Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Очевидцы сфотографировали там человека, похожего на американского журналиста.

Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию в 4:15 по московскому времени. Об этом сообщил telegram-канал Mash, прикрепив фото из салона самолета, на котором видно американского журналиста. «Такер Карлсон улетел из России — этой ночью в 4:15 рейсом Москва — Белград из Шереметьево», — сообщает Mash. Предполагается, что прямо перед вылетом он анонсировал выход интервью с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он и приезжал в Россию. Ранее сообщалось, что Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Очевидцы сфотографировали там человека, похожего на американского журналиста.