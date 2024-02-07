07 февраля 2024

В челябинской школе детей научат управлять беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Управлять беспилотниками смогут научиться школьники из 35 школы города Златоуст Фото:

В Златоусте Челябинской области в школе №35 детей научат управлять беспилотниками. На данный момент идет процесс подбора оборудования, сообщается в соцсетях.

«В школе №35 Златоуста появятся кабинеты для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. В настоящее время идет процесс подбора необходимого оборудования» — сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст».

Пока неизвестно, когда точно начнутся занятия. Это связано с тем, что помещению, в котором будут проводиться занятия, необходим ремонт.

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В Златоусте Челябинской области в школе №35 детей научат управлять беспилотниками. На данный момент идет процесс подбора оборудования, сообщается в соцсетях. «В школе №35 Златоуста появятся кабинеты для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. В настоящее время идет процесс подбора необходимого оборудования» — сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст». Пока неизвестно, когда точно начнутся занятия. Это связано с тем, что помещению, в котором будут проводиться занятия, необходим ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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