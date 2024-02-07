Общество Образование В челябинской школе детей научат управлять беспилотниками 08 февраля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 + Управлять беспилотниками смогут научиться школьники из 35 школы города Златоуст Фото: URA.RU © URA.RU В Златоусте Челябинской области в школе №35 детей научат управлять беспилотниками. На данный момент идет процесс подбора оборудования, сообщается в соцсетях. «В школе №35 Златоуста появятся кабинеты для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. В настоящее время идет процесс подбора необходимого оборудования» — сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст». Пока неизвестно, когда точно начнутся занятия. Это связано с тем, что помещению, в котором будут проводиться занятия, необходим ремонт. В Златоусте Челябинской области в школе №35 детей научат управлять беспилотниками. На данный момент идет процесс подбора оборудования, сообщается в соцсетях. «В школе №35 Златоуста появятся кабинеты для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. В настоящее время идет процесс подбора необходимого оборудования» — сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст». Пока неизвестно, когда точно начнутся занятия. Это связано с тем, что помещению, в котором будут проводиться занятия, необходим ремонт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям