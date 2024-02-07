В челябинской школе детей научат управлять беспилотниками

Управлять беспилотниками смогут научиться школьники из 35 школы города Златоуст
В Златоусте Челябинской области в школе №35 детей научат управлять беспилотниками. На данный момент идет процесс подбора оборудования, сообщается в соцсетях.
«В школе №35 Златоуста появятся кабинеты для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. В настоящее время идет процесс подбора необходимого оборудования» — сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст».
Пока неизвестно, когда точно начнутся занятия. Это связано с тем, что помещению, в котором будут проводиться занятия, необходим ремонт.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.