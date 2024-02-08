В Екатеринбурге мужчина с ножом ворвался в магазин, чтобы напасть на бывшую. Видео

08 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Остановить дебошира с ножом удалось с помощью полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге на Вторчермете мужчина с ножом ворвался в магазин «Монетка», чтобы там подкараулить свою бывшую возлюбленную. Очевидцы быстро обратились в полицию, которая оперативно задержала дебошира, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми дебошир задержан и доставлен в территориальный ОВД. Привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — заявили в полиции. После задержания мужчину передали медикам. Ранее в Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него колюще-режущее оружие.

В Екатеринбурге на Вторчермете мужчина с ножом ворвался в магазин «Монетка», чтобы там подкараулить свою бывшую возлюбленную. Очевидцы быстро обратились в полицию, которая оперативно задержала дебошира, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми дебошир задержан и доставлен в территориальный ОВД. Привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — заявили в полиции. После задержания мужчину передали медикам. Ранее в Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него колюще-режущее оружие.