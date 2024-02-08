В Екатеринбурге мужчина с ножом ворвался в магазин, чтобы напасть на бывшую. Видео

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Остановить дебошира с ножом удалось с помощью полиции Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете мужчина с ножом ворвался в магазин «Монетка», чтобы там подкараулить свою бывшую возлюбленную. Очевидцы быстро обратились в полицию, которая оперативно задержала дебошира, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми дебошир задержан и доставлен в территориальный ОВД. Привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — заявили в полиции. После задержания мужчину передали медикам.

Ранее в Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него колюще-режущее оружие.

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В Екатеринбурге на Вторчермете мужчина с ножом ворвался в магазин «Монетка», чтобы там подкараулить свою бывшую возлюбленную. Очевидцы быстро обратились в полицию, которая оперативно задержала дебошира, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми дебошир задержан и доставлен в территориальный ОВД. Привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — заявили в полиции. После задержания мужчину передали медикам. Ранее в Екатеринбурге студент-повар колледжа накинулся с ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Дебошира успели скрутить и забрать у него колюще-режущее оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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