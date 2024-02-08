В Магнитогорске без отопления остался Правобережный район

08 февраля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Просадка температурного режима в теплоснабжении произошла в Магнитогорске 8 февраля в 17 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области без отопления остался Правобережный район. Просадка температурного режима в теплоснабжении произошла днем 8 февраля, на данный момент последствия устраняются, сообщается в социальных сетях. «8 февраля в районе 17 часов из-за повреждения на ТЭЦ ПАО „ММК“ произошла просадка температурного режима в теплоснабжении. В настоящий момент повреждение локализовано. В ближайшие часы нормативные показатели тепла будут восстановлены», — говорится в telegram-канале «Город — М». Сообщения об отключении отопления в домах правобережной части города появились в соцсетях 8 февраля в 16 часов. В комментариях горожане рассказывали о том, что батареи в их квартирах стали холодными. В основном речь шла о домах Правобережного района Магнитогорска. В ближайшие часы нормативные показатели тепла будут восстановлены. Это уже вторая серьезная коммунальная авария в Магнитогорске с начала года. В конце января произошло повреждение магистральной теплотрассы, идущей от ТЭЦ, в результате чего без тепла тогда тоже остались жители Правобережного района. Последствия ЧП устраняли несколько дней, а учеников нескольких школ даже отправляли на дистанционное обучение.

В Магнитогорске Челябинской области без отопления остался Правобережный район. Просадка температурного режима в теплоснабжении произошла днем 8 февраля, на данный момент последствия устраняются, сообщается в социальных сетях. «8 февраля в районе 17 часов из-за повреждения на ТЭЦ ПАО „ММК“ произошла просадка температурного режима в теплоснабжении. В настоящий момент повреждение локализовано. В ближайшие часы нормативные показатели тепла будут восстановлены», — говорится в telegram-канале «Город — М». Сообщения об отключении отопления в домах правобережной части города появились в соцсетях 8 февраля в 16 часов. В комментариях горожане рассказывали о том, что батареи в их квартирах стали холодными. В основном речь шла о домах Правобережного района Магнитогорска. В ближайшие часы нормативные показатели тепла будут восстановлены. Это уже вторая серьезная коммунальная авария в Магнитогорске с начала года. В конце января произошло повреждение магистральной теплотрассы, идущей от ТЭЦ, в результате чего без тепла тогда тоже остались жители Правобережного района. Последствия ЧП устраняли несколько дней, а учеников нескольких школ даже отправляли на дистанционное обучение.