Полиция ХМАО поймала мигрантов, устроивших скандал из-за парковки

13 февраля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

На поиски злоумышленников полиции потребовался час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Ханты-Мансийска задержала двух мигрантов, которые устроили скандал из-за парковки в одном из дворов города. О задержании URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. Накануне в социальных сетях распространили видео, где мигранты устроили скандал с местными жителями после замечания о неправильной парковке. Приезжие не хотели убрать машину с тротуара, а один из них начал нецензурно оскорблять других участников. «После публикации инцидента в социальных сетях сотрудники полиции установили участников. Они были задержаны. На водителя составили протокол за нарушение правил остановки транспортного средства. Второй участник будет отвечать за мелкое хулиганство», — сообщили в полиции. На поиски подозреваемых у полицейских ушло чуть больше часа. Машина со злоумышленниками была остановлена нарядом ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО создан спецотдел для расследования преступлений мигрантов. По распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина в округе создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции.

Полиция Ханты-Мансийска задержала двух мигрантов, которые устроили скандал из-за парковки в одном из дворов города. О задержании URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. Накануне в социальных сетях распространили видео, где мигранты устроили скандал с местными жителями после замечания о неправильной парковке. Приезжие не хотели убрать машину с тротуара, а один из них начал нецензурно оскорблять других участников. «После публикации инцидента в социальных сетях сотрудники полиции установили участников. Они были задержаны. На водителя составили протокол за нарушение правил остановки транспортного средства. Второй участник будет отвечать за мелкое хулиганство», — сообщили в полиции. На поиски подозреваемых у полицейских ушло чуть больше часа. Машина со злоумышленниками была остановлена нарядом ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО создан спецотдел для расследования преступлений мигрантов. По распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина в округе создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции.