12 февраля 2024

Полиция ХМАО поймала мигрантов, устроивших скандал из-за парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
На поиски злоумышленников полиции потребовался час Фото:

Полиция Ханты-Мансийска задержала двух мигрантов, которые устроили скандал из-за парковки в одном из дворов города. О задержании URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

Накануне в социальных сетях распространили видео, где мигранты устроили скандал с местными жителями после замечания о неправильной парковке. Приезжие не хотели убрать машину с тротуара, а один из них начал нецензурно оскорблять других участников. «После публикации инцидента в социальных сетях сотрудники полиции установили участников. Они были задержаны. На водителя составили протокол за нарушение правил остановки транспортного средства. Второй участник будет отвечать за мелкое хулиганство», — сообщили в полиции.

На поиски подозреваемых у полицейских ушло чуть больше часа. Машина со злоумышленниками была остановлена нарядом ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО создан спецотдел для расследования преступлений мигрантов. По распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина в округе создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции.

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Полиция Ханты-Мансийска задержала двух мигрантов, которые устроили скандал из-за парковки в одном из дворов города. О задержании URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. Накануне в социальных сетях распространили видео, где мигранты устроили скандал с местными жителями после замечания о неправильной парковке. Приезжие не хотели убрать машину с тротуара, а один из них начал нецензурно оскорблять других участников. «После публикации инцидента в социальных сетях сотрудники полиции установили участников. Они были задержаны. На водителя составили протокол за нарушение правил остановки транспортного средства. Второй участник будет отвечать за мелкое хулиганство», — сообщили в полиции. На поиски подозреваемых у полицейских ушло чуть больше часа. Машина со злоумышленниками была остановлена нарядом ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО создан спецотдел для расследования преступлений мигрантов. По распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина в округе создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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