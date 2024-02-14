В Челябинске за две недели на 60% снизились цены на аренду коттеджей

Снять большой коттедж на сутки в Челябинске в среднем можно за 67 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года цены на аренду коттеджей снизились на 57,69%. На данный момент арендовать частный дом в городе в среднем можно за 67 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте Restate.

«Стоимость арендных коттеджей в Челябинске с 25 января по 8 февраля 2024 года снизилась на 58%. На данный момент средняя стоимость посуточной аренды в городе составляет 67 тысяч рублей. При этом еще 25 января 2024 года снять коттедж можно было только по средней цене в 105 тысяч 124 рубля», — сообщается на сайте.

По данным исследования, сейчас минимальная стоимость коттеджей в среднем составляет 40 тысяч рублей, максимальная — 90 тысяч рублей. При этом в Челябинске в преддверии Нового 2024 года аренда коттеджей подорожала на 32%. В конце ноября 2023 года снять частный двухэтажный коттедж на сутки можно было в среднем за 140 тысяч рублей.