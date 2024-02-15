Тинькофф банк убрал из логотипа единорога. Скрин

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Тинькофф банк движется в сторону простоты Фото:

Тинькофф банк обновил логотип. Вместо герба с единорогом будет буква «Т» на желтом щите.

«Тинькофф представил обновленную версию логотипа. В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности», — сообщили в пресс-службе банка, передает Интерфакс. Изменения логотипа можно заметить на официальном сайте банка.

Ранее председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк сообщил, что в первом квартале 2024 года может быть завершена регистрация TCS Group (группы «Тинькофф банка») на территорию специального административного района (САР) на острове Русский. Отмечается, что акции TCS Group выросли после решения переехать в РФ.

Новый логотип Тинькофф банка
Новый логотип Тинькофф банка

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Тинькофф банк обновил логотип. Вместо герба с единорогом будет буква «Т» на желтом щите. «Тинькофф представил обновленную версию логотипа. В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности», — сообщили в пресс-службе банка, передает Интерфакс. Изменения логотипа можно заметить на официальном сайте банка. Ранее председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк сообщил, что в первом квартале 2024 года может быть завершена регистрация TCS Group (группы «Тинькофф банка») на территорию специального административного района (САР) на острове Русский. Отмечается, что акции TCS Group выросли после решения переехать в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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