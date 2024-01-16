Глава «Тинькофф» назвал сроки регистрации компании в России

Перерегистрация «Тинькофф» на остров Русский может завершиться в I квартале

16 января 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

«Тинькофф» может быть зарегистрирован в РФ в I квартале 2024 года Фото: Сергей Горланов © URA.RU В первом квартале 2024 года может быть завершена регистрация TCS Group (группы «Тинькофф банка») на территорию специального административного района (САР) на острове Русский. Об этом сообщает председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк. «Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала», — передает РИА Новости слова Близнюка из кулуаров международной выставки-форума «Россия». Отмечается, что недавно акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на территорию САР на острове Русский. Ранее сообщалось, что акции TCS Group выросли после их решения о переезде в РФ. По информации Мосбиржи, бумаги выросли на 2,6%, то есть до 3443 рублей. Отмечается, что группа хотела рассмотреть вопрос перерегистрации 8 января, но он был перенесен на 15 января.

В первом квартале 2024 года может быть завершена регистрация TCS Group (группы «Тинькофф банка») на территорию специального административного района (САР) на острове Русский. Об этом сообщает председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк. «Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала», — передает РИА Новости слова Близнюка из кулуаров международной выставки-форума «Россия». Отмечается, что недавно акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на территорию САР на острове Русский. Ранее сообщалось, что акции TCS Group выросли после их решения о переезде в РФ. По информации Мосбиржи, бумаги выросли на 2,6%, то есть до 3443 рублей. Отмечается, что группа хотела рассмотреть вопрос перерегистрации 8 января, но он был перенесен на 15 января.