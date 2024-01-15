Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров переехать в Россию

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Офис банка Тинькофф в Перми, Тинькофф офис банк пермь центр
TCS Group сменила место регистрации юрлица с Кипра на Россию Фото:

Акции TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», выросли после того, собрание группы акционеров решило переехать с Кипра в Россию. Об этом свидетельствуют данный Мосбиржи.

«Котировки TCS Group отреагировали на решение [акционеров переехать в Россию] ростом. По данным на 19:05 бумаги выросли на 2,6% до?3443», — сообщает РБК со ссылкой на Мосбиржу. Отмечается, что TCS Group хотела рассмотреть этот вопрос 8 января, однако он был перенесен на 15 число.

О планах TCS Group сменить регистрацию с кипрской на российскую стало известно еще в марте 2023 года. Однако председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк не уточнил, какую юрисдикцию выберет компания. В ноябре он рассказал, что в планах есть переезд в Россию.

Перед переездом акционеры TCS Group приняли новый состав совета директоров. Также был изменен устав компании. Как отмечали юристы, новый устав облегчил смену места регистрации юрлица.

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Акции TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», выросли после того, собрание группы акционеров решило переехать с Кипра в Россию. Об этом свидетельствуют данный Мосбиржи. «Котировки TCS Group отреагировали на решение [акционеров переехать в Россию] ростом. По данным на 19:05 бумаги выросли на 2,6% до?3443», — сообщает РБК со ссылкой на Мосбиржу. Отмечается, что TCS Group хотела рассмотреть этот вопрос 8 января, однако он был перенесен на 15 число. О планах TCS Group сменить регистрацию с кипрской на российскую стало известно еще в марте 2023 года. Однако председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк не уточнил, какую юрисдикцию выберет компания. В ноябре он рассказал, что в планах есть переезд в Россию. Перед переездом акционеры TCS Group приняли новый состав совета директоров. Также был изменен устав компании. Как отмечали юристы, новый устав облегчил смену места регистрации юрлица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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