Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров переехать в Россию

Акции TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», выросли после того, собрание группы акционеров решило переехать с Кипра в Россию. Об этом свидетельствуют данный Мосбиржи.
«Котировки TCS Group отреагировали на решение [акционеров переехать в Россию] ростом. По данным на 19:05 бумаги выросли на 2,6% до?3443», — сообщает РБК со ссылкой на Мосбиржу. Отмечается, что TCS Group хотела рассмотреть этот вопрос 8 января, однако он был перенесен на 15 число.
О планах TCS Group сменить регистрацию с кипрской на российскую стало известно еще в марте 2023 года. Однако председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк не уточнил, какую юрисдикцию выберет компания. В ноябре он рассказал, что в планах есть переезд в Россию.
Перед переездом акционеры TCS Group приняли новый состав совета директоров. Также был изменен устав компании. Как отмечали юристы, новый устав облегчил смену места регистрации юрлица.
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