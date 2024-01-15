Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров переехать в Россию

15 января 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

TCS Group сменила место регистрации юрлица с Кипра на Россию Фото: Сергей Горланов © URA.RU Акции TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», выросли после того, собрание группы акционеров решило переехать с Кипра в Россию. Об этом свидетельствуют данный Мосбиржи. «Котировки TCS Group отреагировали на решение [акционеров переехать в Россию] ростом. По данным на 19:05 бумаги выросли на 2,6% до?3443», — сообщает РБК со ссылкой на Мосбиржу. Отмечается, что TCS Group хотела рассмотреть этот вопрос 8 января, однако он был перенесен на 15 число. О планах TCS Group сменить регистрацию с кипрской на российскую стало известно еще в марте 2023 года. Однако председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк не уточнил, какую юрисдикцию выберет компания. В ноябре он рассказал, что в планах есть переезд в Россию. Перед переездом акционеры TCS Group приняли новый состав совета директоров. Также был изменен устав компании. Как отмечали юристы, новый устав облегчил смену места регистрации юрлица.

Акции TCS Group, материнской структуры «Тинькофф банка», выросли после того, собрание группы акционеров решило переехать с Кипра в Россию. Об этом свидетельствуют данный Мосбиржи. «Котировки TCS Group отреагировали на решение [акционеров переехать в Россию] ростом. По данным на 19:05 бумаги выросли на 2,6% до?3443», — сообщает РБК со ссылкой на Мосбиржу. Отмечается, что TCS Group хотела рассмотреть этот вопрос 8 января, однако он был перенесен на 15 число. О планах TCS Group сменить регистрацию с кипрской на российскую стало известно еще в марте 2023 года. Однако председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк не уточнил, какую юрисдикцию выберет компания. В ноябре он рассказал, что в планах есть переезд в Россию. Перед переездом акционеры TCS Group приняли новый состав совета директоров. Также был изменен устав компании. Как отмечали юристы, новый устав облегчил смену места регистрации юрлица.