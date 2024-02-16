Autonews: дилеры снизили цены на кроссовер «Москвич 3»

16 февраля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Цена на «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» начинается от 2 285 000 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В некоторых дилерских центрах цены на кроссовер «Москвич 3» опустились ниже рекомендованных розничных. Также была введена дополнительная скидка на покупку этого автомобиля. Например, на официальном сайте производителя машина стоит минимум два миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.ru. «Ряд крупных дилерских центров ввели дополнительную скидку на покупку кроссовера „Москвич 3“. Таким образом, в некоторых шоурумах паркетник стал стоить ниже рекомендованных розничных цен», — передает издание. Отмечается, что на официальном сайте производителя ценник на этот автомобиль в комплектации «Стандарт» стартует от 2 285 000 рублей. Также на «Москвич 3» действует прямая выгода, которая составляет 100 000 рублей. В одном из дилерских центров предлагается купить машину за 2 100 000 рублей. В других центрах автомобиль в комплектации «Стандарт Плюс» продается за 2 120 000 рублей. На официальном сайте цены на подобную модель составляют 2 296 000 рублей. Ранее сообщалось, что цены на «Москвич 3» начинаются от 1,9 миллиона рублей. Машина в комплектации с электродвигателем стоит от 3,5 миллиона рублей. При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цены на кроссовер завышены.

В некоторых дилерских центрах цены на кроссовер «Москвич 3» опустились ниже рекомендованных розничных. Также была введена дополнительная скидка на покупку этого автомобиля. Например, на официальном сайте производителя машина стоит минимум два миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.ru. «Ряд крупных дилерских центров ввели дополнительную скидку на покупку кроссовера „Москвич 3“. Таким образом, в некоторых шоурумах паркетник стал стоить ниже рекомендованных розничных цен», — передает издание. Отмечается, что на официальном сайте производителя ценник на этот автомобиль в комплектации «Стандарт» стартует от 2 285 000 рублей. Также на «Москвич 3» действует прямая выгода, которая составляет 100 000 рублей. В одном из дилерских центров предлагается купить машину за 2 100 000 рублей. В других центрах автомобиль в комплектации «Стандарт Плюс» продается за 2 120 000 рублей. На официальном сайте цены на подобную модель составляют 2 296 000 рублей. Ранее сообщалось, что цены на «Москвич 3» начинаются от 1,9 миллиона рублей. Машина в комплектации с электродвигателем стоит от 3,5 миллиона рублей. При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цены на кроссовер завышены.