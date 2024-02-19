Челябинские дорожники показали, как строят мосты на трассе М-5. Видео

На трассе М-5 в Челябинской области готовы три из четырех мостов
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Эстакаду планируется завершить в 2024 году Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области продолжается строительство мостов через реки Атя и Ук, три из которых уже готовы. Кадрами объектов с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Строим мосты и эстакады на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ в Челябинской области. Четыре моста через реки Атя и Ук общей протяженностью 334 м, три из них уже готовы», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Строительство пяти эстакад через реки Сим, Чернолес, Мокрый Суходол и Сатлык продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что эстакаду через ручей Чернолес планируют завершить в 2024 году.

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На трассе М-5 в Челябинской области продолжается строительство мостов через реки Атя и Ук, три из которых уже готовы. Кадрами объектов с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Строим мосты и эстакады на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ в Челябинской области. Четыре моста через реки Атя и Ук общей протяженностью 334 м, три из них уже готовы», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Строительство пяти эстакад через реки Сим, Чернолес, Мокрый Суходол и Сатлык продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что эстакаду через ручей Чернолес планируют завершить в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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