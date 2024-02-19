На трассе М-5 в Челябинской области готовы три из четырех мостов

Эстакаду планируется завершить в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в Челябинской области продолжается строительство мостов через реки Атя и Ук, три из которых уже готовы. Кадрами объектов с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Строим мосты и эстакады на участке федеральной трассы М-5 „Урал“ в Челябинской области. Четыре моста через реки Атя и Ук общей протяженностью 334 м, три из них уже готовы», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Строительство пяти эстакад через реки Сим, Чернолес, Мокрый Суходол и Сатлык продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что эстакаду через ручей Чернолес планируют завершить в 2024 году.